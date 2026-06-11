;

Intentó decapitar a un vecino: así fue el crimen que desencadenó violentos disturbios antiinmigración en Irlanda del Norte

El hecho derivó en dos noches de disturbios, ataques a viviendas de inmigrantes, vehículos incendiados y enfrentamientos con la policía en Irlanda del Norte.

Cristóbal Álvarez

Intentó decapitar a un vecino: así fue el crimen que desencadenó violentos disturbios antiinmigración en Irlanda del Norte

Intentó decapitar a un vecino: así fue el crimen que desencadenó violentos disturbios antiinmigración en Irlanda del Norte / Charles McQuillan

El intento de asesinato de un vecino en el norte de Belfast desencadenó una ola de disturbios y ataques contra inmigrantes que ya suma dos noches consecutivas de violencia en Irlanda del Norte.

Revisa también:

En concreto, los incidentes comenzaron luego de que un ciudadano sudanés fuera acusado de intentar decapitar a un hombre durante una agresión ocurrida el pasado lunes.

La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, permanece hospitalizada en estado grave tras sufrir heridas en el rostro, cuello y espalda. Además, perdió uno de sus ojos producto del ataque. El presunto autor, identificado como Hadi Alodid, de 30 años y origen sudanés, fue formalizado este miércoles por el delito de intento de asesinato ante un tribunal de Belfast.

Según antecedentes revelados durante la audiencia, Alodid llegó a Belfast en febrero de 2023 tras viajar desde Sudán a París, luego a Dublín y finalmente a Irlanda del Norte. El acusado contaba con un permiso temporal de residencia por cinco años en calidad de solicitante de asilo otorgado por el Ministerio del Interior británico.

Los disturbios

La agresión provocó una rápida reacción en diversos sectores de la ciudad y derivó en una serie de protestas que escalaron hacia episodios de violencia. Durante la primera noche de disturbios, grupos encapuchados atacaron e incendiaron viviendas ocupadas por familias inmigrantes, obligando a sus residentes a huir. Entre los afectados se encontraba una familia con un bebé de apenas dos meses.

Los enfrentamientos continuaron este miércoles en la localidad de Newtownabbey, al norte de Belfast. Allí, entre 200 y 300 manifestantes intentaron llegar al hotel Chimney Corner, luego de que circularan rumores en redes sociales que aseguraban que el recinto albergaba inmigrantes o solicitantes de asilo.

Durante varias horas, efectivos del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) desplegaron vehículos blindados y utilizaron cañones de agua para contener a los manifestantes. Los disturbios incluyeron barricadas, quema de neumáticos y contenedores, además del incendio de un camión y un automóvil.

Mientras tanto, también se realizaron manifestaciones pacíficas en la ciudad. Cerca de 150 personas se congregaron frente al Parlamento autónomo de Stormont para exigir mayores controles a la inmigración irregular, mientras que otra convocatoria similar frente al Ayuntamiento de Belfast apenas logró reunir a tres asistentes.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad