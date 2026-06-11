Intentó decapitar a un vecino: así fue el crimen que desencadenó violentos disturbios antiinmigración en Irlanda del Norte / Charles McQuillan

El intento de asesinato de un vecino en el norte de Belfast desencadenó una ola de disturbios y ataques contra inmigrantes que ya suma dos noches consecutivas de violencia en Irlanda del Norte.

En concreto, los incidentes comenzaron luego de que un ciudadano sudanés fuera acusado de intentar decapitar a un hombre durante una agresión ocurrida el pasado lunes.

La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, permanece hospitalizada en estado grave tras sufrir heridas en el rostro, cuello y espalda. Además, perdió uno de sus ojos producto del ataque. El presunto autor, identificado como Hadi Alodid, de 30 años y origen sudanés, fue formalizado este miércoles por el delito de intento de asesinato ante un tribunal de Belfast.

Según antecedentes revelados durante la audiencia, Alodid llegó a Belfast en febrero de 2023 tras viajar desde Sudán a París, luego a Dublín y finalmente a Irlanda del Norte. El acusado contaba con un permiso temporal de residencia por cinco años en calidad de solicitante de asilo otorgado por el Ministerio del Interior británico.

Los disturbios

La agresión provocó una rápida reacción en diversos sectores de la ciudad y derivó en una serie de protestas que escalaron hacia episodios de violencia. Durante la primera noche de disturbios, grupos encapuchados atacaron e incendiaron viviendas ocupadas por familias inmigrantes, obligando a sus residentes a huir. Entre los afectados se encontraba una familia con un bebé de apenas dos meses.

Los enfrentamientos continuaron este miércoles en la localidad de Newtownabbey, al norte de Belfast. Allí, entre 200 y 300 manifestantes intentaron llegar al hotel Chimney Corner, luego de que circularan rumores en redes sociales que aseguraban que el recinto albergaba inmigrantes o solicitantes de asilo.

Durante varias horas, efectivos del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) desplegaron vehículos blindados y utilizaron cañones de agua para contener a los manifestantes. Los disturbios incluyeron barricadas, quema de neumáticos y contenedores, además del incendio de un camión y un automóvil.

Mientras tanto, también se realizaron manifestaciones pacíficas en la ciudad. Cerca de 150 personas se congregaron frente al Parlamento autónomo de Stormont para exigir mayores controles a la inmigración irregular, mientras que otra convocatoria similar frente al Ayuntamiento de Belfast apenas logró reunir a tres asistentes.