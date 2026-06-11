El “rival inesperado” que podría enfrentar el Mundial 2026 y que genera la alerta de los expertos

El Mundial 2026 tendrá a las selecciones, los estadios llenos y millones de hinchas como protagonistas. Sin embargo, autoridades sanitarias también estarán atentas a un “rival” menos visible: la posible aparición de brotes infecciosos durante el torneo que se disputará en Norteamérica.

Con partidos repartidos en 16 ciudades, grandes concentraciones de público, bares repletos y miles de turistas en movimiento, los expertos vigilarán de cerca señales tempranas en aguas residuales, visitas hospitalarias e incluso redes sociales.

La preocupación incluye enfermedades como sarampión, norovirus, dengue, chikunguña y otros virus respiratorios.

Sarampión, aguas residuales y hospitales bajo vigilancia durante el Mundial 2026

Una de las principales alertas está puesta en el sarampión, considerado una de las enfermedades más contagiosas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los asistentes a verificar su vacunación, recordando que un solo paciente puede contagiar a varias personas no protegidas.

La comisionada de salud de Filadelfia, Palak Raval-Nelson, resumió el desafío sanitario con una frase directa: “Esto es realmente un maratón”.

El monitoreo llega en un momento complejo para las agencias sanitarias estadounidenses, que enfrentan dificultades presupuestarias. En ese contexto, la especialista en salud global Rebecca Katz, de la Universidad de Georgetown, advirtió que “nuestros profesionales de salud pública están bastante desbordados”.

Para reforzar la vigilancia, el Centro de Operaciones de Seguridad Sanitaria, impulsado por Georgetown y MedStar Health, elaborará reportes diarios sobre tendencias de enfermedades en ciudades sede y campamentos de equipos. El objetivo es entregar alertas tempranas a autoridades, hospitales y equipos de emergencia.

El doctor Shane Kappler, especialista en medicina de urgencias de MedStar, pidió cautela frente al escenario. “Es importante no caer en el alarmismo”, afirmó, agregando que el sistema busca funcionar como “una especie de póliza de seguro”.

Aunque algunos temen por enfermedades como el ébola, expertos recalcan que ese riesgo es bajo. El doctor Craig Spencer, sobreviviente del virus, fue tajante: “Para mí, el ébola no es la amenaza número uno, ni la dos, ni siquiera la tres”.