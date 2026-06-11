;

Alerta en el sur de Chile: rotura de matriz deja sin agua a Calbuco y obliga a suspender clases

El municipio pidió fiscalización y un sumario contra la sanitaria Suralis tras nuevas interrupciones del suministro de agua potable en la comuna.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Alerta en el sur de Chile: rotura de matriz deja sin agua a Calbuco y obliga a suspender clases

Alerta en el sur de Chile: rotura de matriz deja sin agua a Calbuco y obliga a suspender clases

02:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una nueva emergencia sanitaria afecta a la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos, luego de que la rotura de una matriz en el centro de la ciudad dejara sin agua potable a la población durante esta jornada.

La situación obligó a suspender las clases y, según informó el municipio, cerca de 2.000 estudiantes debieron ser devueltos a sus hogares.

El hecho se suma a una serie de interrupciones del servicio registradas durante los últimos días, lo que encendió las alertas de las autoridades locales.

Revisa también:

ADN

Alcalde pide fiscalización y sumario contra Suralis

El alcalde de Calbuco, Marcos Silva, solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una fiscalización exhaustiva y la instrucción de un sumario contra la empresa Suralis, debido a las reiteradas emergencias que han afectado el suministro de agua potable en la comuna.

De acuerdo con los antecedentes entregados, en al menos cinco días se han registrado cuatro episodios vinculados a cortes o problemas sanitarios. Entre ellos, la rotura de una matriz en el sector de la Plaza de Armas y una contingencia ocurrida el miércoles, que derivó en un vertimiento de aguas servidas.

El jefe comunal criticó duramente la situación y aseguró que la comunidad vive una emergencia constante. “Durante los últimos 6 días, en 4 de ellos la isla de Calbuco ha estado completamente sin suministro de agua potable. Tenemos un agua de pésima calidad en la comuna y vivimos constantemente en emergencias”, afirmó.

Silva también cuestionó la respuesta ante el nuevo corte del servicio. “Hoy día no podemos tolerar esta situación, la población está harta de lo que hoy día es vivir constantemente en una emergencia. Los camiones todavía a esta hora no llegan, todavía no se inician los trabajos de reparación”, señaló.

Desde el municipio confirmaron que remitirán todos los antecedentes recopilados a los organismos competentes y que continuarán monitoreando el desarrollo de esta emergencia, calificada como grave por la autoridad local.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad