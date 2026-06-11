Alerta en el sur de Chile: rotura de matriz deja sin agua a Calbuco y obliga a suspender clases

Una nueva emergencia sanitaria afecta a la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos, luego de que la rotura de una matriz en el centro de la ciudad dejara sin agua potable a la población durante esta jornada.

La situación obligó a suspender las clases y, según informó el municipio, cerca de 2.000 estudiantes debieron ser devueltos a sus hogares.

El hecho se suma a una serie de interrupciones del servicio registradas durante los últimos días, lo que encendió las alertas de las autoridades locales.

Alcalde pide fiscalización y sumario contra Suralis

El alcalde de Calbuco, Marcos Silva, solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una fiscalización exhaustiva y la instrucción de un sumario contra la empresa Suralis, debido a las reiteradas emergencias que han afectado el suministro de agua potable en la comuna.

De acuerdo con los antecedentes entregados, en al menos cinco días se han registrado cuatro episodios vinculados a cortes o problemas sanitarios. Entre ellos, la rotura de una matriz en el sector de la Plaza de Armas y una contingencia ocurrida el miércoles, que derivó en un vertimiento de aguas servidas.

El jefe comunal criticó duramente la situación y aseguró que la comunidad vive una emergencia constante. “Durante los últimos 6 días, en 4 de ellos la isla de Calbuco ha estado completamente sin suministro de agua potable. Tenemos un agua de pésima calidad en la comuna y vivimos constantemente en emergencias”, afirmó.

Silva también cuestionó la respuesta ante el nuevo corte del servicio. “Hoy día no podemos tolerar esta situación, la población está harta de lo que hoy día es vivir constantemente en una emergencia. Los camiones todavía a esta hora no llegan, todavía no se inician los trabajos de reparación”, señaló.

Desde el municipio confirmaron que remitirán todos los antecedentes recopilados a los organismos competentes y que continuarán monitoreando el desarrollo de esta emergencia, calificada como grave por la autoridad local.