Decretan prisión preventiva para imputados por crimen de joven vendedora de cartas Pokémon

Santiago

Este sábado se decretó prisión preventiva para los dos imputados por el crimen de Dominic Camila Olortigue Quispe, joven de 20 años que había desaparecido el pasado 13 de marzo.

Los sujetos fueron formalizados por el delito de robo con homicidio, en el marco de la investigación por su muerte.

Revisa también Detienen a tres personas en las cercanías del lugar del asesinato de carabineros en Cañete

El tribunal determinó la medida cautelar más gravosa y estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de las diligencias investigativas.

El caso continúa en desarrollo, mientras se reúnen nuevos antecedentes para esclarecer completamente lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...