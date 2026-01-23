;

Cambios en la salud pública: Fonasa avanza en nuevo seguro que promete mayor cobertura

La medida apunta a ampliar las opciones de atención y reducir los costos en salud.

Cambios en la salud pública: Fonasa avanza en nuevo seguro que promete mayor cobertura / Phil Fisk

Fonasa avanzó en la implementacin de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), uno de los cambios más relevantes al sistema de salud pública, tras concretar una adjudicación parcial del seguro asociado.

Luego de evaluar los antecedentes técnicos y económicos, el organismo resolvió adjudicar una fracción del contrato a Zurich Seguros Generales S.A., en los términos originalmente presentados por la compañía.

Sin embargo, el proceso no quedó cerrado. Para asegurar la cobertura total de esta nueva modalidad, Fonasa anunció que iniciará una etapa de trato directo para adjudicar las fracciones restantes, instancia en la que podrán participar tanto la aseguradora como otras compañías interesadas.

Desde la institución explicaron que esta fase se desarrollará bajo los mismos estándares de transparencia y exigencia técnica, con el objetivo de garantizar que los beneficios de la MCC lleguen de forma óptima a los afiliados.

La Modalidad de Cobertura Complementaria busca ampliar las alternativas de atención y mejorar la protección financiera de los usuarios de Fonasa, marcando un nuevo paso en la modernización del sistema público de salud.

