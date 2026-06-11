Influencer entregó actualización de su estado de salud y reveló mensaje de conocido rostro de televisión: “Si hubiera tenido un hijo...”

Hace unos días se dio a conocer el grave estado de salud que mantuvo al influencer y creador de contenidos Diego Pánico en riesgo vital, luego de sufrir una trombosis en una de sus piernas.

En las últimas horas, el creador de contenidos utilizó su cuenta de Instagram para entregar más detalles sobre su diagnóstico y, además, agradecer el apoyo que ha recibido por parte de Adriana Barrientos.

“Ha sido una semana muy compleja. Las primeras 72 horas fueron de riesgo vital. Estuve internado en la UTI, sedado, sin poder responder mensajes, sin saber qué iba a pasar conmigo”, comenzó escribiendo.

“Sigo con riesgo, porque tengo trombosis en la pierna derecha y también una trombosis silenciosa en la izquierda. El cirujano va a evaluar ahora mi sangre para ver qué está pasando”, comentó.

“Yo nunca fui mamá, pero si hubiera tenido un hijo, me hubiera gustado que fueras tú”

Según explicó Diego Pánico, esta situación ya la había vivido cuando tenía 15 años. Además, aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido durante los últimos días.

En otra historia, Diego Pánico le agradeció a Adriana Barrientos por haberlo acompañado durante su hospitalización en Santiago.

“Gracias por no dejarme solo. Ese día nos informaron que sería trasladado a Los Ángeles, Chile, y Adriana, entre lágrimas, me dijo: ‘Yo nunca fui mamá, pero si hubiera tenido un hijo, me hubiera gustado que fueras tú’. Ella no quería que me fuera”, reveló.

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