Tercer sistema frontal llega a Chile con lluvias y nieve: revisa dónde y cuánto lloverá el fin de semana

Un nuevo sistema frontal llegará al centro-sur de Chile durante este fin de semana, dejando lluvias, viento y nieve en varias regiones.

Según consigna Meteored, una tercera baja presión afectará principalmente desde Ñuble hasta Los Ríos, en una semana marcada por sucesivos eventos de precipitaciones.

El fenómeno comenzaría a sentirse con más fuerza durante la madrugada del viernes 12 de junio, cuando el frente cálido se acople a la inestabilidad posterior al sistema del jueves.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se distribuirán entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, con pulsos significativos en esta última.

Dónde lloverá más y qué zonas tendrán viento y nieve

Uno de los puntos más relevantes será el viento. Las rachas podrían oscilar entre los 60 y 80 km/h en el litoral, la precordillera y la cordillera de la Región de Los Ríos. En tanto, en La Araucanía y la provincia de Arauco, los vientos rondarían los 50 km/h.

Durante el viernes, las precipitaciones persistirán en Ñuble, Biobío y La Araucanía, con pulsos más significativos entre el mediodía y la tarde en las provincias de Arauco y Malleco. Más tarde, después del atardecer, las lluvias podrían intensificarse en comunas cordilleranas y precordilleranas del Biobío.

El sistema también llegará con nieve en la alta montaña entre Ñuble y Los Ríos. El punto más llamativo se proyecta en La Araucanía, donde se acumularía cerca de medio metro en sectores cordilleranos.

Respecto a los montos de agua caída, el evento podría dejar entre 40 y 60 mm en Tirúa, mientras que en Santa Bárbara y Curacautín se esperan entre 30 y 50 mm. Para Pucón, Curarrehue y Coñaripe, los acumulados fluctuarían entre 20 y 40 mm.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas para La Araucanía y Los Ríos. Según el aviso, solo durante el día jueves se acumularían hasta 60 mm de lluvia en la precordillera de ambas regiones.

El domingo, además, ingresará una masa de aire frío de origen polar, con mínimas cercanas a 1 °C en Valdivia, La Unión, Río Bueno y Lago Ranco.