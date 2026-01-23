;

Edo Caroe emitirá en YouTube show a beneficio de los damnificados de los incendios del sur

Lo recolectado por el humorista será donado a las familias de las regiones del Ñuble y Biobío.

Nicolás Lara Córdova

26 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Edo Caroe se presenta durante la Tercera Noche del 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

26 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Edo Caroe se presenta durante la Tercera Noche del 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin

A raíz de los incendios forestales que están afectando a las regiones de Ñuble y Biobío, motivaron al humorista Edo Caroe a organizar un evento benéfico para ir en ayuda de los damnificados.

El próximo 2 de febrero, Caroe emitirá por primera vez en YouTube su show Habla, cobarde! en su edición de larga duración.

A través de YouTube el humorista hará una recolección de donaciones que irán en beneficio de los damnificados de las regiones del Ñuble y Biobío.

Sumado a este show, Caroe realizará el domingo 1 de febrero un show a beneficio en el teatro de la Universidad de Concepción. En dicha oportunidad presentará su espectáculo Edo Caroe no tiene show.

Además, la productora a cargo de Caroe, Estudios Neverland, generó un espacio para donar dinero a través de la plataforma de Mercado Pago.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad