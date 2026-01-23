Edo Caroe emitirá en YouTube show a beneficio de los damnificados de los incendios del sur
Lo recolectado por el humorista será donado a las familias de las regiones del Ñuble y Biobío.
A raíz de los incendios forestales que están afectando a las regiones de Ñuble y Biobío, motivaron al humorista Edo Caroe a organizar un evento benéfico para ir en ayuda de los damnificados.
El próximo 2 de febrero, Caroe emitirá por primera vez en YouTube su show Habla, cobarde! en su edición de larga duración.
A través de YouTube el humorista hará una recolección de donaciones que irán en beneficio de los damnificados de las regiones del Ñuble y Biobío.
Sumado a este show, Caroe realizará el domingo 1 de febrero un show a beneficio en el teatro de la Universidad de Concepción. En dicha oportunidad presentará su espectáculo Edo Caroe no tiene show.
Además, la productora a cargo de Caroe, Estudios Neverland, generó un espacio para donar dinero a través de la plataforma de Mercado Pago.
