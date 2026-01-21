;

VIDEOS. Con pelea incluida, penales eternos e insólita imagen de Zavala: Colo Colo cierra su periplo por Uruguay con un triunfo ante Peñarol

El equipo de Fernando Ortiz festejó en su último amistoso en Montevideo, sumando confianza de cara a su estreno en el Campeonato Nacional 2026.

Este miércoles, en el Estadio Centenario de Montevideo, Colo Colo cerró su gira de amistoso por Uruguay con un triunfo por 4-3 en penales ante Peñarol, en el marco de la Serie Río de La Plata.

Tras dejar dudas en sus dos primeras presentaciones en el torneo de verano, el equipo de Fernando Ortiz exhibió una mejor imagen frente a un rival de mayor renombre, sumando una cuota de confianza de cara a su debut en el Campeonato Nacional 2026.

La apertura del marcador llegó por medio de Víctor Felipe Méndez (41′), quien consiguió romper el cero después de una gran jugada colectiva entre dos de sus nuevos refuerzos: Matías Fernández y Maximiliano Romero.

Luego de un gran pase filtrado de Fernández, Romero ingresó al área rival, aguantó la marca de un defensor y encontró el espacio para enviar un centro atrás que Méndez transformó en gol, desatando los festejos de los hinchas albos presentes en Uruguay.

En el complemento, Ortiz realizó ocho modificaciones, entre ellas, Jeyson Rojas por Matías Fernández y Jonathan Villagra por Javier Méndez. Aun así, mantuvo la línea de cuatro defensores, abandonando el esquema con tres zagueros que generó más dudas que certezas en el inicio de la pretemporada.

Sobre el cierre del partido, el joven arquero Gabriel Maureira ingresó a la cancha por Fernando de Paul, sumando sus primeros minutos con el primer equipo y aportando una atajada clave en los instantes decisivos del partido.

Sin embargo, todo se esfumó en los descuentos, luego de que Facundo Batista (90+3′) aprovechara una desatención en la defensa del “Cacique” y pusiera el 1-1 en Montevideo. El empate uruguayo desató un fuerte altercado entre Jonathan Villagra y Matías Arezo, quienes llegaron a los golpes y provocaron que el partido terminara antes de tiempo.

Finalmente, el amistoso se definió en una extensa tanda de penales, donde Colo Colo falló cinco disparos y terminó imponiéndose por 4-3. Allí, la imagen que más llamó la atención fue la de Cristian Zavala, quien intentó picar el balón, falló su tiro y salió lesionado del campo con evidentes muestras de dolor en su rodilla derecha.

Ahora, Colo Colo deberá regresar a Chile para preparar su estreno en el Campeonato Nacional 2026, donde se medirá frente a Deportes Limache el sábado 31 de enero en Valparaíso.

