Colo Colo recibe un último revés antes de iniciar la Liga de Primera 2026: lo sufre Fernando Ortiz

Colo Colo retomó los entrenamientos en Chile luego de haber pasado una semana en Uruguay disputando amistosos en la Serie Río de La Plata.

De vuelta en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz continúa trabajando con miras al inicio de la Liga de Primera 2026, donde deberán visitar a Deportes Limache el próximo 31 de enero.

Si bien los tres encuentros disputados en Montevideo fueron de gran ayuda para el cuerpo técnico, el entrenador tenía la intención de seguir probando piezas ahora en Santiago, por lo que ya tenía agendado un amistoso para este sábado, pero finalmente no se realizará.

Según información de ADN Deportes, el duelo que Colo Colo y Deportes Recoleta tenían programado para jugar a puertas cerradas en el Estadio Monumental no se llevará a cabo, ya que el cuadro “textilero” desistió de participar a última hora.

Este encuentro ante el “Reco” aparecía en la planificación del “Cacique” como el último duelo de preparación antes del inicio del torneo. Ahora, se espera encontrar otro rival en los próximos días para que el “Tano” llegue con las ideas claras al debut frente a Limache.