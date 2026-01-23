Colo Colo anuncia un nuevo fichaje para el futuro: “El camino recién empieza”

Colo Colo blindó a una de las grandes promesas de su cantera. En pleno mercado de fichajes, el “Cacique” anunció la firma del primer contrato profesional de Amaro Delgado, atacante de 14 años de destacado rendimiento en la categoría Sub 15.

“¡Bienvenido al profesionalismo! Felicitamos a nuestro juvenil Amaro Delgado, quien firmó su primer contrato tras su gran nivel en el Fútbol Joven en 2025″, comunicó el club en redes sociales.

El talentoso delantero, que juega con la camiseta número 11, nació el 3 de marzo de 2011 y es oriundo de Lautaro. Llegó a Colo Colo a los 12 años y, tras evidenciar su potencial, el club decidió integrarlo a la Casa Alba.

“Gracias al club por el apoyo. No pensé que tan pequeño iba a lograr esto, era uno de mis sueños de pequeño y más jugar por Colo Colo, que es el equipo más grande del país”, declaró Delgado tras firmar su primer contrato profesional.

“El camino recién empieza y si me caigo me levantaré y seguiré. Sé que aún estoy muy pequeño, pero voy a dar todo lo que tengo”, agregó.