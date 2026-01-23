;

Colo Colo anuncia un nuevo fichaje para el futuro: “El camino recién empieza”

Los albos informaron que Amaro Delgado, delantero y figura de la categoría Sub 15, firmó su primer contrato como profesional.

Bastián Lizama

@ColoColo

@ColoColo

Colo Colo blindó a una de las grandes promesas de su cantera. En pleno mercado de fichajes, el “Cacique” anunció la firma del primer contrato profesional de Amaro Delgado, atacante de 14 años de destacado rendimiento en la categoría Sub 15.

“¡Bienvenido al profesionalismo! Felicitamos a nuestro juvenil Amaro Delgado, quien firmó su primer contrato tras su gran nivel en el Fútbol Joven en 2025″, comunicó el club en redes sociales.

Revisa también:

ADN

El talentoso delantero, que juega con la camiseta número 11, nació el 3 de marzo de 2011 y es oriundo de Lautaro. Llegó a Colo Colo a los 12 años y, tras evidenciar su potencial, el club decidió integrarlo a la Casa Alba.

“Gracias al club por el apoyo. No pensé que tan pequeño iba a lograr esto, era uno de mis sueños de pequeño y más jugar por Colo Colo, que es el equipo más grande del país”, declaró Delgado tras firmar su primer contrato profesional.

“El camino recién empieza y si me caigo me levantaré y seguiré. Sé que aún estoy muy pequeño, pero voy a dar todo lo que tengo”, agregó.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad