“Me ha faltado un DT que me banque a muerte... Espero que llegue ese momento para consolidarme”

A pocas semanas para el inicio oficial de la temporada 2026 en el fútbol chileno, son varios los jugadores que siguen sin encontrar club. Uno de ellos es David Salazar, delantero que en 2025 defendió la camiseta de Deportes Recoleta en la Primera B.

Formado en O’Higgins y con pasado en la selección chilena Sub 20, el atacante de 26 años supo ser uno de los nombres más prometedores de su generación, siendo destacado en 2016 por el prestigioso diario británico The Guardian como uno de los 60 mejores jugadores jóvenes del mundo nacidos en 1999.

Tras sus pasos por clubes como Unión San Felipe, Santiago Morning y un exitoso ciclo en Magallanes, donde se consagró campeón del Ascenso y levantó la Copa Chile en 2022, el atacante hoy espera el llamado de algún equipo para continuar su carrera.

“Mi objetivo es seguir en la división, esperando Dios quiera que salga algo. Alguna oferta hubo, cercanías con algunos equipos, pero no se concretó ninguna. No sé qué habrá pasado en la interna que no se llegó a buen puerto”, contó Salazar en diálogo con el sitio Primera B Chile.

Un año atípico en su carrera

Consultado sobre su rendimeinto en la última temporada, donde jugó 29 partidos y marcó tres goles, el delantero fue autocrítico y señaló: “Mi 2025 lo evalúo algo anormal, primer año que me toca no tener tanto minutos como lo venía haciendo. Llegué a un gran club como es Recoleta tanto como equipo, como dirigencial, pero no tuve los minutos que pensé que iba a tener”.

Además, mencionó que le ha faltado para consolidarse en algún club del fútbol chileno. “Quizás para consolidarme, obviamente, me ha faltado jugar partidos más seguidos, que llegue un DT que me banque a muerte y ahí ver si me consolido o no”, afirmó.

“Nunca he jugado un año completo todos los partidos. Obviamente a veces he tenido la mala suerte, lesiones no me han acompañado, pero bueno, espero que ese momento llegue y lo aproveche al 100 para consolidarme”, remarcó.

Por último, David Salazar explicó lo que le puede ofrecer a su próximo club. “Ya muchos me conocen y saben el tipo de jugador que soy, tanto dentro como fuera de la cancha, un tipo que siempre se entrega al 100 sea cual sea en la posición que esté, en la banca o de titular, siempre lo mejor para el equipo”, sentenció.