;

Cámara aprueba rebaja de contribuciones para adultos mayores: así quedó la disminución del impuesto

La propuesta ingresada por el Ejecutivo ahora deberá ser discutida por el Senado.

Mario Vergara

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, por una abrumadora mayoría de 126 votos a favor y solo uno en contra, el proyecto de ley que establece una significativa rebaja en las contribuciones para personas adultas mayores. La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo, busca ampliar el beneficio tributario a quienes actualmente quedan excluidos debido al incremento en el avalúo fiscal de sus viviendas.

Actualmente, según datos del Ministerio de Hacienda, de los más de 1.5 millones de adultos mayores que son propietarios, solo un 26% está afecto al impuesto territorial. Sin embargo, la normativa vigente presenta deficiencias al no considerar a aquellos que pierden sus beneficios cuando el inmueble sube de precio.

El corazón del proyecto establece que para aquellas personas mayores que se encuentren en el tramo exento de ingresos (hasta 13,5 UTA, equivalente a $11.120.814 anuales), el monto de su contribución no podrá superar el 5% de sus ingresos, incluso si su vivienda excede el límite de avalúo legal. Se estima que esta corrección beneficiará potencialmente a unas 160 mil personas.

Revisa también:

ADN

De acuerdo al texto aprobado, también se flexibilizaron los requisitos para acceder a la rebaja. Ahora se permitirá el beneficio para quienes compartan la propiedad con personas distintas a su cónyuge o con hijos menores de 24 años que se encuentren estudiando. Además, la ley posterga el revalúo de bienes raíces hasta el año 2027.

Un punto de tensión en la jornada fue el rechazo, por falta de quórum, del artículo que regulaba la transición del incremento de aportes al Fondo Común Municipal (FCM) por parte de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea. Al no aprobarse el alza gradual, ambas comunas deberán aportar el total de sus nuevos compromisos (70% y 65% del impuesto territorial, respectivamente) a partir de 2027.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad