Cámara aprueba rebaja de contribuciones para adultos mayores: así quedó la disminución del impuesto

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, por una abrumadora mayoría de 126 votos a favor y solo uno en contra, el proyecto de ley que establece una significativa rebaja en las contribuciones para personas adultas mayores. La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo, busca ampliar el beneficio tributario a quienes actualmente quedan excluidos debido al incremento en el avalúo fiscal de sus viviendas.

Actualmente, según datos del Ministerio de Hacienda, de los más de 1.5 millones de adultos mayores que son propietarios, solo un 26% está afecto al impuesto territorial. Sin embargo, la normativa vigente presenta deficiencias al no considerar a aquellos que pierden sus beneficios cuando el inmueble sube de precio.

El corazón del proyecto establece que para aquellas personas mayores que se encuentren en el tramo exento de ingresos (hasta 13,5 UTA, equivalente a $11.120.814 anuales), el monto de su contribución no podrá superar el 5% de sus ingresos, incluso si su vivienda excede el límite de avalúo legal. Se estima que esta corrección beneficiará potencialmente a unas 160 mil personas.

De acuerdo al texto aprobado, también se flexibilizaron los requisitos para acceder a la rebaja. Ahora se permitirá el beneficio para quienes compartan la propiedad con personas distintas a su cónyuge o con hijos menores de 24 años que se encuentren estudiando. Además, la ley posterga el revalúo de bienes raíces hasta el año 2027.

Un punto de tensión en la jornada fue el rechazo, por falta de quórum, del artículo que regulaba la transición del incremento de aportes al Fondo Común Municipal (FCM) por parte de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea. Al no aprobarse el alza gradual, ambas comunas deberán aportar el total de sus nuevos compromisos (70% y 65% del impuesto territorial, respectivamente) a partir de 2027.