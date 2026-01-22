Este miércoles por la noche, el delantero chileno Juan Carlos Gaete tuvo un debut goleador en su nuevo equipo, el Club Sport Cartaginés, en la Primera División de Costa Rica.

En el duelo contra Alajuelense por la fecha 3 del torneo costarricense, el ex Cobresal y Colo Colo ingresó al inicio del segundo tiempo y terminó siendo clave, ya que anotó el gol que le dio la victoria a su elenco.

Al minuto 88, cuando el marcador estaba 0-0, el atacante nacional recibió el balón dentro del área y aprovechó un error de la defensa rival para marcar el 1-0 definitivo.

Gaete celebró con todo su primer gol en Costa Rica. El jugador de 28 años sacó la camiseta y se lanzó al piso tras convertir ante Alajuelense.

Revisa el gol de Juan Carlos Gaete en su debut con el Cartaginés