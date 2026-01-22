VIDEO. “Amos del Universo”: mira el primer tráiler de la película que marca el regreso de He-Man en formato live-action
El filme llega cargado de nostalgia para los fanáticos de la clásica franquicia pero con una visión renovada al mundo contemporáneo.
Dirigida por Travis Knight a partir de un guion escrito por Chris Butler y protagonizada por Nicholas Galitzine, Alison Brie, Jared Leto y Morena Baccarin, Amos del Universo tiene agendado su estreno para el próximo 4 junio de este 2026.
