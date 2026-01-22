Destronó a “Titanic” y “La La Land”: esta película se alzó con la mayor cantidad de nominaciones al Oscar

La 98ª edición de los Premios Oscar estuvo marcada por el dominio absoluto de “Sinners”, la ambiciosa propuesta de vampiros con raíces en el blues dirigida por Ryan Coogler, que alcanzó un inédito total de 16 nominaciones.

Con esta cifra, la película no solo lideró las candidaturas del año, sino que además rompió el récord histórico de la Academia, superando las 14 nominaciones que hasta ahora compartían “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

El respaldo se extendió a las principales categorías: mejor película, mejor dirección y mejor guion para Coogler, además de la primera nominación al Oscar para Michael B. Jordan, postulado como mejor actor por su interpretación.

Muy de cerca quedó “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, que había llegado a la jornada como la principal favorita y terminó acumulando 13 nominaciones. El drama revolucionario centrado en el vínculo entre un padre y su hija logró reconocimiento para cuatro de sus intérpretes: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, aunque la actriz debutante Chase Infiniti no consiguió ingresar a la categoría de mejor actriz.

Ambientada en la era de las leyes Jim Crow, “Sinners” se convirtió en una rara excepción dentro del género de terror al ser acogida con entusiasmo por los votantes, construyendo una potente alegoría sobre la experiencia afroamericana.

En contraste, “One Battle After Another” plantea el despertar de una rebeldía latente en el marco de un Estado policial desbordado. Ambos títulos pertenecen a Warner Bros., estudio que atravesó su jornada más exitosa en la historia de los Oscar, en medio de un criticado proceso de venta a Netflix.

La lista de las diez películas nominadas a mejor película quedó compuesta por “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Sinners” y “Train Dreams”.