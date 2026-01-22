;

Destronó a “Titanic” y “La La Land”: esta película se alzó con la mayor cantidad de nominaciones al Oscar

El título pertenece a Warner Bros., estudio que atravesó una de sus jornadas más exitosas en la historia reciente de los Oscar, en medio de su adquisición por Netflix.

Pablo Castillo

Oscar statues adorn the stage before the start of the 98th Academy Awards nominations announcement at the Samuel Goldwyn Theatre in Beverly Hills, California, January 22, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP via Getty Images)

Oscar statues adorn the stage before the start of the 98th Academy Awards nominations announcement at the Samuel Goldwyn Theatre in Beverly Hills, California, January 22, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP via Getty Images) / VALERIE MACON

La 98ª edición de los Premios Oscar estuvo marcada por el dominio absoluto de “Sinners”, la ambiciosa propuesta de vampiros con raíces en el blues dirigida por Ryan Coogler, que alcanzó un inédito total de 16 nominaciones.

Con esta cifra, la película no solo lideró las candidaturas del año, sino que además rompió el récord histórico de la Academia, superando las 14 nominaciones que hasta ahora compartían “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

Revisa también

ADN

El respaldo se extendió a las principales categorías: mejor película, mejor dirección y mejor guion para Coogler, además de la primera nominación al Oscar para Michael B. Jordan, postulado como mejor actor por su interpretación.

Muy de cerca quedó “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, que había llegado a la jornada como la principal favorita y terminó acumulando 13 nominaciones. El drama revolucionario centrado en el vínculo entre un padre y su hija logró reconocimiento para cuatro de sus intérpretes: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, aunque la actriz debutante Chase Infiniti no consiguió ingresar a la categoría de mejor actriz.

Ambientada en la era de las leyes Jim Crow, “Sinners” se convirtió en una rara excepción dentro del género de terror al ser acogida con entusiasmo por los votantes, construyendo una potente alegoría sobre la experiencia afroamericana.

ADN

Ludwig Göransson at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Buckner/2026GG/Variety via Getty Images) / Michael Buckner/2026GG

En contraste, “One Battle After Another” plantea el despertar de una rebeldía latente en el marco de un Estado policial desbordado. Ambos títulos pertenecen a Warner Bros., estudio que atravesó su jornada más exitosa en la historia de los Oscar, en medio de un criticado proceso de venta a Netflix.

La lista de las diez películas nominadas a mejor película quedó compuesta por “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Sinners” y “Train Dreams”.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad