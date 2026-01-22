Sin el FA ni el PC: Partido Socialista marca distancia y convoca a reunión de bloque tras quiebre en el oficialismo

Durante este viernes estaba previsto que la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric realizara un cónclave de partidos para abordar el cierre del periodo y proyectar el escenario político que viene.

Sin embargo, la instancia fue suspendida en medio de un fuerte malestar del Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio, tras los reproches por la aprobación de la ley Naín-Retamal luego de la absolución del ex carabinero Claudio Crespo.

Pese a la caída del encuentro oficialista, la agenda política de este viernes no quedó despejada. Durante esta semana, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, coordinó una reunión para la misma jornada, a las 11:30 horas, en la sede del partido, según informó La Tercera.

La convocatoria fue extendida al Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana. Según se informó, cada colectividad podrá asistir con hasta tres representantes.

De manera deliberada, el PS decidió dejar fuera de la invitación al Frente Amplio y al Partido Comunista.

Para el medio citado, la señal política que buscan transmitir apunta a marcar un punto de inflexión en la relación interna del progresismo, proyectando la existencia de dos oposiciones de cara al próximo periodo presidencial: una integrada por los partidos convocados al encuentro y otra ubicada más a la izquierda del espectro político.