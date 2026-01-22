;

Detienen a hombre acusado de provocar focos de incendio en Punta de Parra: tenía droga y violó el toque de queda

El detenido fue sorprendido en el lugar donde se iniciaba uno de los focos, portaba droga entre sus vestimentas y quedó a disposición de la PDI, mientras se investiga su eventual responsabilidad en el inicio del incendio.

Un operativo conjunto permitió la detención de un hombre acusado de provocar focos de incendio en un sector de bosque ubicado detrás de los departamentos de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, región del Biobío.

El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, junto a personal de la Armada de Chile y Seguridad Pública de Tomé, luego de que vecinos avisaran sobre personas que estaban prendiendo fuego en el sector, en pleno horario de toque de queda. De acuerdo con los antecedentes, al verse descubiertos, los sujetos escaparon por el bosque.

Tras un recorrido por la zona, los funcionarios encontraron a un individuo en el mismo lugar donde se estaba iniciando uno de los focos. Al ser fiscalizado, el hombre llevaba un encendedor y un bastón retráctil.

Más tarde, durante la revisión de su ropa, se hallaron 18 envoltorios escondidos en su calcetín izquierdo, los que, tras una prueba rápida con equipo Trunarc, resultaron ser cocaína base.

Desde la PDI señalaron que el detenido era la única persona presente en el punto exacto donde comenzó el incendio, por lo que se procedió a su arresto por infracción a la Ley 20.000, a la Ley de Incendios y por no respetar el toque de queda.

El hombre quedó en dependencias de la Bicrim Tomé, mientras que la investigación quedó a cargo del Grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales, con apoyo del Laboratorio de Criminalística de la PDI, por instrucción de la fiscalía local.

