“Enfrentar el juicio en libertad es la regla general”: defensa de Ángela Vivanco busca revertir prisión preventiva

La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la resolución que mantuvo su prisión preventiva.

En concreto, la acción judicial busca impugnar la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que el pasado 4 de junio rechazó sustituir la medida cautelar que cumple desde enero de este año por una de menor intensidad.

Lo anterior en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos vinculados al caso Muñeca Bielorrusa.

Arresto domiciliario total

La defensa argumentó que Ángela Vivanco ya no ejerce funciones públicas, por lo que se encuentra “imposibilitada de reiterar conductas semejantes a aquellas que son objeto de la presente investigación”, consignó 24 Horas.

El recurso también enfatiza su estado de salud. Según la defensa, durante 2025 enfrentó un cáncer de mama que requirió cirugías y radioterapia. Aunque la enfermedad se encuentra en remisión, su médico tratante mantiene un pronóstico “reservado” y no descarta una eventual reactivación.

Agencia UNO Ampliar

Asimismo, la defensa presentó un informe social que da cuenta de un deterioro físico , una importante pérdida de peso y una severa afectación emocional derivada de su adaptación al entorno carcelario.

Con estos antecedentes, solicitó reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional, argumentado que “enfrentar el juicio en libertad es la regla general que asiste a mi representada”.