Reformas en deuda: Congreso cierra el año con una agenda inconclusa y proyectos clave sin despacho / Pablo Ovalle

El Congreso Nacional enfrenta su última semana de funcionamiento regular antes del receso legislativo y la penúltima antes del cambio de mando del 11 de marzo, con una agenda marcada por proyectos prioritarios que, en su mayoría, no alcanzarán a convertirse en ley.

Mientras el Senado sesionará lunes y martes, y la Cámara de Diputadas y Diputados lo hará lunes, martes y miércoles, varias iniciativas clave muestran avances dispares, y otras quedarán pendientes para la próxima legislatura.

Reformas estructurales sin tiempo

Uno de los casos más claros es la reforma al Sistema Político , que difícilmente verá la luz. El proyecto del Gobierno recién será votado en comisión el lunes por la tarde, luego de que se tramite previamente una derogación del feriado en días de elecciones y plebiscitos, lo que hace particularmente difícil su despacho a ley.

Situación similar vive la reforma a Gendarmería , que tras ser aprobada por la Cámara comenzará recién su análisis en la comisión de Constitución del Senado, sin plazos suficientes para transformarse en ley. Lo mismo ocurre con la reforma al Sistema de Nombramientos de Jueces .

De hecho, la propia comisión de Constitución votará este lunes el nombre de Jorge Zepeda Arancibia para integrar la Corte Suprema, un procedimiento que no debería ocurrir bajo un nuevo sistema de nombramientos que, precisamente, sigue sin aprobarse.

Educación: avances parciales y proyectos estancados

En materia educacional, el proyecto de Convivencia Escolar fue despachado desde la comisión mixta y ahora debe ser ratificado por ambas salas del Congreso.

Sin embargo, iniciativas emblemáticas como Sala Cuna Universal y el Financiamiento de la Educación Superior ya no serán ley antes del 11 de marzo. Ambos proyectos fueron dilatados por la derecha y su futuro queda en entredicho ante los próximos cambios en la composición de las comisiones. Se trata de iniciativas prioritarias en la campaña de Gabriel Boric y solicitadas explícitamente por el Presidente a su sucesor, José Antonio Kast .

Seguridad: inteligencia avanza, infraestructura crítica no

En el ámbito de la seguridad, la Ley de Inteligencia terminó su tramitación al filo de la semana y también debe ser ratificada por ambas cámaras.

Distinto es el panorama para la ley de protección de infraestructura crítica , que permanece en su primer trámite en el Senado desde agosto de 2023, sin posibilidad de ser despachada antes del término de la legislatura.

Ampliar

Incendios y Hacienda: despacho tardío

La ley de Incendios fue despachada recientemente desde la comisión de Hacienda del Senado —presidida por la futura ministra Ximena Rincón— tras críticas del Gobierno por su prolongada tramitación.

El proyecto, ingresado en 2023, estuvo más de un año en la comisión y recién ahora quedó listo para votarse en la Sala del Senado, antes de seguir su trámite en la Cámara.

Salud: proyectos históricos sin acuerdos

El proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud no muestra avances relevantes. En tanto, la ley de Eutanasia o Muerte Digna , ingresada en 2011, sigue siendo el prioritario en la nómina de proyectos del Senado , pero sin lograr acuerdos mínimos.

Paradójicamente, el proyecto de cumplimiento alternativo de penas para condenados mayores o con enfermedades terminales —que podría beneficiar incluso a condenados por delitos de lesa humanidad— aparece con mayores posibilidades de avanzar que la propia ley de Eutanasia.