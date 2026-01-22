;

VIDEOS. Se burlaron de su estatura: Sampaoli estalla y casi se va a los golpes con DT rival en Brasil

El extécnico de la U y de La Roja protagonizó un escándalo durante el partido entre Atlético Mineiro y América Mineiro.

Daniel Ramírez

Se burlaron de su estatura: Sampaoli estalla y casi se va a los golpes con DT rival en Brasil

Jorge Sampaoli, técnico de Atlético Mineiro, vivió un momento de furia anoche durante el partido contra América Mineiro por el campeonato estadual.

Todo comenzó cuando le anularon un gol a Atlético Mineiro al minuto 40, situación que enfureció a Sampaoli. Y tras finalizar el primer tiempo, el ex DT de la U y de La Roja casi se va a las manos con el entrenador rival, Alberto Valentim.

Revisa también:

ADN

Los dos estrategas se dijeron de todo en una tensa discusión que se produjo dentro de la cancha. Jugadores y personal de seguridad de ambos clubes tuvieron que intervenir para separarlos.

Durante el incidente, Valentim se burló de Sampaoli por su estatura, haciendo un gesto con su mano que fue captado por las cámaras. El casildense respondió con gritos.

Al final, ambos entrenadores recibieron tarjeta amarilla y el partido terminó en un empate 1-1.

Revisa los videos

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad