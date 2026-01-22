Se burlaron de su estatura: Sampaoli estalla y casi se va a los golpes con DT rival en Brasil

Jorge Sampaoli, técnico de Atlético Mineiro, vivió un momento de furia anoche durante el partido contra América Mineiro por el campeonato estadual.

Todo comenzó cuando le anularon un gol a Atlético Mineiro al minuto 40, situación que enfureció a Sampaoli. Y tras finalizar el primer tiempo, el ex DT de la U y de La Roja casi se va a las manos con el entrenador rival, Alberto Valentim.

Los dos estrategas se dijeron de todo en una tensa discusión que se produjo dentro de la cancha. Jugadores y personal de seguridad de ambos clubes tuvieron que intervenir para separarlos.

Durante el incidente, Valentim se burló de Sampaoli por su estatura, haciendo un gesto con su mano que fue captado por las cámaras. El casildense respondió con gritos.

Al final, ambos entrenadores recibieron tarjeta amarilla y el partido terminó en un empate 1-1.

Revisa los videos

FECHOU O TEMPO!



Após o fim do primeiro tempo de América-MG x Atlético-MG, os técnicos Alberto Valentim e Jorge Sampaoli bateram boca e o clima esquentou.#futebol #americamg #atleticomg #campeonatomineiro pic.twitter.com/OiUbefAJ7h — ge (@geglobo) January 22, 2026