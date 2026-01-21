;

“Nunca vi algo así en mi carrera”: La reacción de Fernando Ortiz tras los insólitos penales del Colo Colo-Peñarol

El técnico de los albos realizó un positivo balance del paso de los albos por la Serie Río de La Plata. También abordó la inminente salida de Lucas Cepeda.

Bastián Lizama

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, habló tras la victoria por penales ante Peñarol en su último partido por la Serie Río de La Plata y realizó un positivo balance del periplo de los albos por Uruguay.

“Realmente me gustó el equipo. El equipo no pierde ese ADN que tenemos con este sistema. Ha sido intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo tiempo, si bien pusimos otro sistema, también me gustó“, declaró en zona mixta del Estadio Centenario de Montevideo.

“Luego en la definición por penales, fue algo que no había visto nunca ni en mi carrera como jugador ni como técnico. Pero bueno, se pudo sacar adelante y me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay", añadió.

En esa línea, fue consultado por el estado de Cristian Zavala, quien falló su disparo tras picar el balón y terminó lesionado: “Cris traía un problema, entiendo el querer ejecutar un penal... Esas son las locuras y la ansiedad que tiene Cristian, pero yo creo que su emoción también lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando y ojalá que no sea nada grave”.

Además, Ortiz abordó la inminente salida de Lucas Cepeda al fútbol español y reveló el diálogo que ha tenido con el extremo en estas semanas: “No voy a negar si hay alguna posibilidad de que pueda emigrar, pero ante todo hay un ser humano atrás. Yo cuido mucho al ser humano. Él está en un momento donde él tiene que estar tranquilo, donde sabe que la situación la maneja la institución y su manager. Es más importante en su cabeza que esté tranquila y que él pueda entender la situación".

“Le digo que esté tranquilo, que es un jugador extraordinario, diferente al resto. Que si no es hoy, va a llegar el día de mañana. Es difícil llevar esa ansiedad de jugador joven como es él, pero ahí va. Ojalá que se pueda llegar a un buen destino para él y para el club", agregó.

