Perro encuentra marihuana en plena micro a Melipilla: sujeto poseía más de un kilo

El operativo de Carabineros permitió detener a un pasajero extranjero que se encontraba en situación migratoria irregular.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Durante un control carretero de rutina, personal de Carabineros de Chile fiscalizó un bus interprovincial que circulaba por la Ruta 78 con destino a Melipilla y encontró un paquete misterioso.

El procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que un perro policial especializado en detección de drogas ingresó al bus y marcó una mochila perteneciente a uno de los pasajeros. Al revisar el equipaje, los funcionarios encontraron una bolsa con marihuana en su interior.

La sustancia fue pesada en el lugar, arrojando un kilo con 13 gramos, lo que llevó a la detención inmediata del portador, un adulto de nacionalidad extranjera que además se encontraba en situación migratoria irregular.

El procedimiento fue informado al Ministerio Público, quedando a la espera de las instrucciones del fiscal de turno, mientras continúan las diligencias por infracción a la Ley 20.000.

