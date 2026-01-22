Perro encuentra marihuana en plena micro a Melipilla: sujeto poseía más de un kilo

Durante un control carretero de rutina, personal de Carabineros de Chile fiscalizó un bus interprovincial que circulaba por la Ruta 78 con destino a Melipilla y encontró un paquete misterioso.

El procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que un perro policial especializado en detección de drogas ingresó al bus y marcó una mochila perteneciente a uno de los pasajeros. Al revisar el equipaje, los funcionarios encontraron una bolsa con marihuana en su interior.

La sustancia fue pesada en el lugar, arrojando u n kilo con 13 gramos , lo que llevó a la detención inmediata del portador, un adulto de nacionalidad extranjera que además se encontraba en situación migratoria irregular.

El procedimiento fue informado al Ministerio Público, quedando a la espera de las instrucciones del fiscal de turno, mientras continúan las diligencias por infracción a la Ley 20.000.