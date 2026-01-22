;

Tour delictual frustrado en Buin termina con banda volcada tras persecución: GPS de un celular delató su ubicación

Los delincuentes protagonizaron dos encerronas fallidas en la comuna de Buin y escaparon con un celular con GPS activo, lo que permitió a seguridad municipal iniciar una persecución que terminó con un choque.

Durante los últimos minutos del miércoles y la madrugada de este jueves, una banda delictual protagonizó dos intentos de encerrona en la comuna de Buin, los que no lograron concretarse.

En concreto, la seguidilla de hechos terminó con una persecución de seguridad municipal, un choque con un taxi y el volcamiento del vehículo de los antisociales en la caletera de la Ruta 5 Sur.

El primer episodio ocurrió en pasaje Villaseca Poniente, donde una familia fue abordada por los delincuentes. Según registros de cámaras de seguridad, dos automóviles intentaron bloquear el paso de la víctima; sin embargo, la conductora reaccionó con rapidez, cambió de pista y logró escapar del ataque.

Minutos más tarde, el grupo realizó un segundo intento en calle Francisco Javier Kruger, sector cercano a la Ruta 5 Sur. Tampoco consiguieron sustraer el vehículo, presuntamente por dificultades para maniobrarlo, aunque sí robaron especies personales, entre ellas un teléfono celular con GPS.

Gracias a la ubicación en tiempo real del dispositivo —compartida previamente por la víctima— y a alertas difundidas por aplicaciones de seguridad y redes sociales, personal de seguridad municipal logró ubicar a los sospechosos e inició una persecución por distintas arterias de la comuna.

Finalmente, el seguimiento culminó en la intersección de Bernardino Bravo Oriente con la caletera de la Ruta 5 Sur, frente a una estación de servicio, donde el auto de los antisociales colisionó a alta velocidad con un taxi y volcó.

Tras el accidente, los involucrados huyeron a pie. Uno de ellos fue retenido por funcionarios municipales, mientras que el resto escapó en dirección desconocida.

