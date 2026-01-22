Una grave situación afecta por estas horas al fútbol peruano, luego de que tres jugadores de Alianza Lima fueran denunciados por abuso sexual mientras se encontraban realizando la pretemporada en Uruguay.

Según información del medio argentino A24, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron acusados ante la Justicia trasandina por una mujer de ese país, aunque los hechos habrían ocurrido en Montevideo.

De acuerdo con el relato revelado por el medio citado, en primera instancia la mujer habría tenido una cena con Zambrano para luego dirigirse al hotel donde se hospedaba Alianza Lima, lugar en el que se habrían sumado Peña y Trauco, produciéndose el presunto abuso sexual con acceso carnal.

La mujer, en estado de shock, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y hacerlo posteriormente en Argentina, donde además fue atendida en los hospitales San Isidro y Muñiz. Asimismo, en su país entregó la ropa que utilizó aquella noche para las pericias correspondientes y la búsqueda de muestras de ADN.

La reacción de Alianza Lima

Debido al alcance de la acusación, desde el club peruano emitieron un comunicado a través de sus redes sociales, en el que confirmaron que los tres futbolistas fueron separados del plantel.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, señalaron desde la institución albiazul.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, cerraron desde Alianza.