;

FOTO. Rivales de Colo Colo en amistoso en Uruguay fueron denunciados por abuso sexual: ya fueron separados del equipo

Desde Argentina revelaron una fuerte acusación contra tres futbolistas de Alianza Lima.

Javier Catalán

@ColoColo

@ColoColo

Una grave situación afecta por estas horas al fútbol peruano, luego de que tres jugadores de Alianza Lima fueran denunciados por abuso sexual mientras se encontraban realizando la pretemporada en Uruguay.

Según información del medio argentino A24, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron acusados ante la Justicia trasandina por una mujer de ese país, aunque los hechos habrían ocurrido en Montevideo.

De acuerdo con el relato revelado por el medio citado, en primera instancia la mujer habría tenido una cena con Zambrano para luego dirigirse al hotel donde se hospedaba Alianza Lima, lugar en el que se habrían sumado Peña y Trauco, produciéndose el presunto abuso sexual con acceso carnal.

Revisa también:

ADN

La mujer, en estado de shock, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y hacerlo posteriormente en Argentina, donde además fue atendida en los hospitales San Isidro y Muñiz. Asimismo, en su país entregó la ropa que utilizó aquella noche para las pericias correspondientes y la búsqueda de muestras de ADN.

La reacción de Alianza Lima

Debido al alcance de la acusación, desde el club peruano emitieron un comunicado a través de sus redes sociales, en el que confirmaron que los tres futbolistas fueron separados del plantel.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, señalaron desde la institución albiazul.

Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, cerraron desde Alianza.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad