“No jugué tanto en Europa, pero crecí como jugador; ahora vuelvo a Chile para pelear por entrar a una copa internacional”

Este jueves, O’Higgins presentó a sus refuerzos para la temporada 2026. Uno de ellos es el defensa nacional Benjamín Rojas, quien volvió al fútbol chileno tras jugar en Europa el año pasado.

El lateral derecho de 24 años viene de vestir la camiseta del Académico Viseu FC, en la Segunda División de Portugal. Anteriormente, estuvo en el Pogon Szczecin II, de Polonia.

En conferencia de prensa, el jugador formado en Palestino abordó su paso por tierras europeas. “Fue una experiencia bastante positiva. Quizás no jugué tantos minutos en Europa, pero me ayudó a madurar y a crecer como persona y jugador. Aprendí mucho, vi las diferencias que hay allá; físicamente es distinto, se compite más fuerte”, señaló.

“Ahora vuelvo a Chile a jugar en una liga que ya conozco. Vamos a pelear por entrar a una copa internacional y mantener lo que hizo O’Higgins en la temporada pasada, que fue muy bueno”, agregó.

Además de Benjamín Rojas, O’Higgins sumó a Jorge Peña, Miguel Brizuela, Leandro Díaz y Bastián Yáñez como refuerzos para este 2026.