Revelan nueva cifra de evasión en el transporte público: marcó su nivel más bajo en cinco años

Revelan nueva cifra de evasión en el transporte público: marcó su nivel más bajo en 5 años

Una caída histórica registró la evasión en el transporte público de Santiago. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó este jueves que el no pago del pasaje alcanzó un 34,9% durante el segundo semestre de 2025, la cifra más baja en los últimos cinco años.

Aunque el dato representa un avance significativo, las autoridades reconocen que la evasión sigue siendo alta, considerando que más de un tercio de los viajes en buses del sistema RED se realizan sin validación.

Al respecto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, calificó el resultado como “auspicioso” y destacó que la disminución ha sido sostenida. En comparación con el primer semestre de 2023, cuando la evasión llegó a un peak de 45,8%.

Según explicó el secretario de Estado, el resultado responde a una estrategia integral para enfrentar el problema. Entre las principales medidas mencionó el fuerte aumento en la fiscalización, además de la expansión de las zonas pagas y el fortalecimiento del sistema Dale QR.

Desde la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM), su directora Paola Tapia subrayó que, si bien las cifras muestran avances, el desafío está lejos de resolverse.

En ese sentido, anunció que para 2026 se implementará un nuevo Plan Antievasión, que contempla seguir ampliando las zonas pagas, las que pasaron de 197 a 339 durante la actual administración.

Otro eje clave es la modernización del sistema de pago. El jefe de la División de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, informó que 400 buses ya cuentan con validadores en sus puertas traseras, cifra que se espera aumentar este año.

A ello se suma el anuncio del ministro Muñoz sobre la incorporación de mil nuevos validadores, lo que permitirá que casi el 30% de la flota cuente con doble punto de pago.