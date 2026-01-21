;

Sueldos de hasta $2 millones: Ministerio de Transportes busca trabajadores en tres regiones (y así puedes postular)

Los empleos están en línea y las vacantes disponibles son en diversos rubros. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

En distintos momentos del año, diferentes instituciones, empresas u organismos abren una serie de vacantes laborales para que personas se unan a sus filas.

Tal es el caso del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), quienes actualmente están buscando trabajadores para desempeñarse en distintos rubros en algunas regiones de Chile.

La cartera de Transportes ofrece sueldos de hasta $2 millones, dependiendo del cargo. En tanto, la mayoría de las ofertas de trabajo estarán abiertas para postular hasta el 28 de enero.

Las ofertas de trabajo del Ministerio de Transportes

Las ofertas laborales del MTT son las siguientes:

  • Técnico(a) Operador(a) NOC Supervisor(a) de Redes (Santiago): $1.479.809 de renta bruta.
  • Inspector(a) de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito (Santiago): $969.201 de renta bruta.
  • Técnico de Plataforma y Servicios Digitales (Santiago): $873.815 de renta bruta.
  • Inspector(a) de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones (Copiapó): $969.201 de renta bruta.
  • Técnico(a) jurídico (Copiapó): $1.407.056 de renta bruta.
  • Analista de Sistemas de Transporte (Iquique): $2.000.000 de renta bruta.

Los interesados en postular a uno de los empleos publicados deben ingresar al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben presionar “Convocatorias” y seleccionar “Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

Por último, quienes cumplan con los requerimientos pueden postular seleccionando la oferta de interés, presionar “Ver Bases” y seguir los pasos que se indican en la plataforma.

