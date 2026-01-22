;

Revelan la marca que ocupará algunos locales de la quebrada Corona: gigante del retail se instalará en 3 ciudades de Chile

Se tratará de espacios céntricos con alto flujo peatonal, cuyas superficies oscilarán entre los 1.800 y 2.800 metros cuadrados. La multitienda dijo que se crearán 150 puestos de trabajo.

Javier Méndez

En julio de 2025 las 51 tiendas que operaba Corona en Chile bajaron la cortina, luego de que la empresa no lograra conseguir el financiamiento necesario para cumplir con su plan de reorganización judicial. Se puso punto final a 70 años de historia en el retail.

De esta forma, una de las grandes dudas que surgió tras el cierre fue el destino de las locaciones que dejaron de estar operativas. Sin embargo, esta semana se dio a conocer que tres de esos espacios serán ocupados por otro gigante del rubro: Falabella.

La firma destinará US$ 23 millones para abrir nuevos puntos de venta a lo largo de 2026. De hecho, la iniciativa forma parte de un ambicioso plan de inversión para sus operaciones sudamericanas, el cual alcanza una cifra total de US$ 900 millones.

En detalle, los esfuerzos actuales se concentran en regiones, considerando las inauguraciones en Coyhaique (Arturo Prat 451), Linares (Independencia 596) y Angol (Lautaro 447).

Se tratará de espacios céntricos con alto flujo peatonal, cuyas superficies oscilarán entre los 1.800 y 2.800 metros cuadrados cada una. Al respecto, la multitienda precisó que la apertura de estos locales permitirá la creación de 150 nuevos puestos de trabajo.

En cuanto al formato, este se enfocará principalmente en vestuario (cerca del 80% de la propuesta), aunque también añadirá el acceso al catálogo completo que está disponible en su sitio web.

