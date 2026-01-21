;

Se van a la quiebra: confirman liquidación forzosa de cadena de comida rápida chilena y red de heladerías

“(Es una) decisión que lamentamos profundamente”, admitió el grupo gastronómico Unifood, que también espera concretar la venta de Pollo Stop.

El holding gastronómico Unifood inició el proceso de liquidación voluntaria de dos de sus activos más importantes en Chile: la cadena de comida rápida Pedro, Juan y Diego, además de las heladerías que funcionaban anteriormente bajo la marca Savory.

“Nos vimos obligados a iniciar el proceso de liquidación forzosa de Heladerías Savory (Ice Cream SpA), Pedro, Juan & Diego (Cuatro SpA) y Uniservice SpA, decisión que lamentamos profundamente”, señalaron en una declaración a Diario Financiero.

Debido a una crisis financiera, el grupo empresarial intentó inicialmente desprenderse de Pollo Stop y de sus otras firmas principales ya mencionadas. Su plan era conservar únicamente los 40 locales de XS Market para mantener la operatividad. Sin embargo, ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo, la administración optó finalmente por pedir la quiebra de ambas sociedades.

El medio citado aseguró que durante las últimas horas el grupo ingresó solicitudes de liquidación forzosa respecto de las sociedades. Los trámites evitarían la generación de nuevas deudas y mayores prejuicios, especialmente para empleados y arrendadores que mantienen activos dentro de los locales.

Cabe recordar que el mal momento del grupo partió en el año 2019 post estallido social y se extendió al 2020 con la pandemia. Hace más de un año se habían logrado acuerdos de reorganización judicial para Pollo Stop, Cuatro SpA (que maneja Pedro, Juan y Diego) y también para Ice Cream (con la que opera las heladerías).

En cifras, tras el proceso mencionado, se logró refinanciar pasivos de $ 45 mil millones.

