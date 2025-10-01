Palacio chileno con 100 años de antigüedad está en arriendo: podrían convertirlo en un mall chino / CC

Tras la quiebra de Multitiendas Corona en Chile, quedaron disponibles varias locaciones donde operaba a lo largo del país.

Dentro de esa lista, aparece el Palacio Hirmas, un histórico inmueble emplazado en Colo Colo con Barros Arena, en pleno centro de Concepción.

Dicho espacio, cuya construcción data del año 1925, ahora está en arriendo, promocionado incluso por la plataforma Marketplace de Facebook.

La oferta precisa que se trata de 3 mil metros cuadrados totales y estaría disponible por 1.400 Unidades de Fomento, vale decir cerca de $55 millones.

Al interior se pueden encontrar escales mecánicas, normales y hasta un ascensor para llegar al tercer piso.

“Contrato mínimo a 5 años, renovable. Entrega inmediata. Ideal para retail o mall chino. Se pedirá: 1 mes de garantía, 1 mes anticipado, 1 comisión de corretaje. Se entregará: 2 meses de gracia”, se puede leer en el anuncio.

Por lo demás, antes de que el local fuera ocupado por Corona, solía ser un punto de venta de la extinta cadena Johnsons, marca que se instaló en 2005 quitando el interior y modificándolo específicamente para las ventas.

“En sus inicios, estuvo allí la Farmacia Weasson, que acompañó al edificio hasta mediados de 1960, cuando se instaló el Supermercado Concepción, uno de los primeros comercios de este tipo en la ciudad", rememora revistanos.cl.

“Otros locales que albergó el palacio fueron la boutique Modas Adria o la Casa Oneto, nombre por el que aún es conocido esta edificación de corte neoclásico”, añade una publicación.

Hoy lo que sí se conserva es la fachada.