Más de un millón de pesos: usuaria ‘funó’ a aerolínea por insólito pasaje de Puerto Montt a Iquique

El pasado lunes se hizo viral a través de X una ‘funa’ de una usuaria a la aerolínea Latam por el insólito precio en el trayecto entre Puerto Montt e Iquique.

El valor del pasaje cotizado por @mperaltapulgar superó el millón de pesos. Específicamente alcanzó $1.019.216, dicho valor generó debate en las redes sociales.

En conversación con Las Últimas Noticias, el economista Jorge Berríos, entregó su análisis de la situación y explicó que “todos los precios tienen algo que se llama estrategia de pricing, por lo que hay que tener claro que cuando compras un pasaje, hay varios tipos de precios”.

Sobre la tarifa mostrada en X, Berríos indicó: “creo que se desubicó Latam y creo que fue por el tramo. El pasaje no vale eso”.

“Este precio es exagerado y no tiene ningún sentido, ni ningún criterio, pero la línea aérea no va a evaluar por ti, no le interesa”, cerró.

La respuesta de Latam y la insistencia de los usuarios en redes

En la publicación original, la cuenta oficial de Latam entregó su versión y le respondió a los usuarios.

"El precio de los vuelos depende de varios factores: costos operacionales, seguridad, mantenimiento, regulaciones, impuestos y tasas aeroportuarias", explicaron.

“Como aerolínea trabajamos para ofrecer un servicio seguro y de calidad. Aun así, sabemos que el valor es clave y seguimos buscando opciones que se ajusten a distintos presupuestos“, agregaron.

La usuaria en su insistencia reveló que “ayer (18 de enero) el pasaje más barato un millón por persona. Hoy (19 de enero) lo arreglaron y bajó a 460 lucas el más económico”.