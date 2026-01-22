Los 5 errores más comunes que cometen quienes entran por primera vez a un gimnasio
Hay acciones que en el largo plazo pueden resultar perjudiciales para quienes las realizan.
El verano suele ser una época ideal para ingresar al gimnasio, considerando que es la temporada en donde se puede disponer de más tiempo, o también es la oportunidad perfecta para ponerse en forma.
Cuando se accede por primera vez a un gimnasio, es bastante común no saber con exactitud qué hacer o cómo hacerlo. De hecho, hay muchos que suelen cometer errores que a largo plazo pueden resultarles perjudiciales.
Si bien hay muchos errores que se pueden cometer cuando se ingresa por primera vez a este tipo de recintos, hay cinco que son los que más se suelen repetir.
¿Cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos?
Previo a realizar ejercicio, es fundamental calentar para preparar al cuerpo y también para prevenir lesiones. Los errores más comunes que cometen los primerizos en los gimnasios, según el medio especializado Men’s Health, son los siguientes:
- Entrenar demasiado fuerte muy pronto: tarde o temprano generará agotamiento y rara vez termina bien. Por lo tanto, se recomienda al principio entrenar por debajo del máximo y aumentar el peso de forma gradual.
- No entrenar lo suficientemente fuerte: si bien puede ser una contradicción, hay que encontrar un punto medio. Esto considerando que, si nada se siente desafiante, el cuerpo no tiene razón para adaptarse. La solución es que al menos una o dos series de cada ejercicio se sientan cerca del límite propio.
- No registrar el progreso: si no se anota en alguna parte lo que se hace, es imposible saber cómo mejorar en el futuro. Existen muchas aplicaciones que ayudan a registrar el rendimiento en cada ida al gimnasio.
- No preocuparse de la alimentación: la comida alimenta los entrenamientos y ayuda con la recuperación. Lo recomendable es comer la suficiente proteína y grasas saludables para apoyar las hormonas y la recuperación posterior al entrenamiento.
- Entrenar siempre lo mismo: es necesario cubrir todas las bases del cuerpo a lo largo de la semana. Un enfoque equilibrado puede generar progresos más sólidos y resistentes.
