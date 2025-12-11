;

La Liga de Primera cambia de sponsor para 2026

Según información de ADN Deportes, una nueva empresa tendrá el “naming” del Campeonato Nacional.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

La Liga de Primera cambia de sponsor para 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

El Consejo de Presidentes de la ANFP ha ido avanzando este jueves en diversos aspectos relacionados con el futuro del fútbol chileno.

Así como están definiendo cuáles serán las bases del Campeonato Nacional 2025 y la Primera B, también avanzaron en el cuaderno de cargos que se exigirá a los clubes.

A eso también se suma otra novedad, pues, según información de ADN Deportes, el banco Itaú dejó de ser el sponsor principal de la Primera División.

Esto debido a que la ANFP llegó a un acuerdo para que la empresa multinacional Mercado Libre será quien tendrá el “naming” del torneo de cara a la temporada 2026.

No será primera vez en que dicha plataforma se involucra en el fútbol, pues desde el año pasado también auspicia el torneo de Argentina.

Se espera que la próxima semana se desarrolle de manera oficial el anuncio de Mercado Libre como sponsor de la ANFP.

