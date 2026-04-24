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Emergencia en el MUT: violento turbazo en tienda deja guardia herido y un detenido

Al menos 10 delincuentes irrumpieron en una tienda de telefonía del Mercado Urbano Tobalaba, atacaron a guardias y escaparon tras un enfrentamiento.

Nelson Quiroz

MUT REFERENCIAL

MUT REFERENCIAL / NataliaCatalina

Un violento turbazo protagonizado por al menos 10 delincuentes se registró este mediodía al interior del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes.

De acuerdo a información preliminar, el grupo ingresó directamente hasta una tienda de tecnología en el segundo nivel, donde, según testigos, utilizaron machetes para intimidar y cortar los sistemas de seguridad de celulares y tablets en exhibición.

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La rápida reacción de los equipos de seguridad del recinto derivó en un enfrentamiento con los asaltantes, quienes intentaron escapar por calle Encomenderos, en las cercanías de la estación Tobalaba del Metro de Santiago. En medio del incidente, uno de los guardias resultó herido, mientras que los sujetos lograron huir en un vehículo en dirección desconocida.

Carabineros llegó al lugar e inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido, incluyendo el avalúo de las especies robadas.

De manera preliminar, se confirmó que uno de los presuntos involucrados fue detenido. La investigación continúa en desarrollo.

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