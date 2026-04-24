¿Qué hacer en Santiago este sábado 25 y domingo 26 de abril? Guía de panoramas gratuitos en la RM

El último fin de semana de abril llega a Santiago con una nutrida agenda de actividades gratuitas. Desde intervenciones urbanas en barrios emblemáticos hasta festivales de música y encuentros literarios nocturnos, la capital ofrece múltiples alternativas sin gastar de más.

Revisa a continuación parte de la oferta para este sábado 25 y domingo 26.

Lectura Nativa en el Jardín Botánico Mapulemu

La Universidad de Chile y Parquemet organizan para este sábado una jornada de lectura al aire libre denominada Lectura Nativa. El evento se realizará entre las 10:00 y las 12:00 horas en el Jardín Botánico Mapulemu del cerro San Cristóbal, con el objetivo de fomentar el hábito lector.

Se distribuirán copias gratuitas de la antología La palabra maldita y otros escritos urgentes de Gabriela Mistral. Además, se habilitará un sector para el intercambio de libros. La actividad requiere inscripción previa a través de los canales digitales de la casa de estudios.

Entre Calles: Luces y Colores en Barrio Bellavista

Este sábado, entre las 13:00 y las 21:00 horas, se realizará una nueva edición de esta intervención urbana en el Barrio Bellavista. La actividad contempla el cierre perimetral de la calle Constitución (entre Bellavista y Antonia López de Bello) y Dardignac (entre Mallinkrodt y Pío Nono) para transformarlas en un paseo peatonal.

En el lugar se instalará una feria con 40 emprendedores locales de Providencia y se presentarán diversos números de música en vivo junto a intervenciones artísticas.

Fiesta de la Lectura en el Centro Cultural La Moneda

El Centro Cultural La Moneda ofrecerá este sábado una jornada dedicada a la literatura y la oralidad con más de siete horas de programación gratuita. Entre las 11:00 y las 19:00 horas, el recinto recibirá a autores y artistas para explorar nuevos formatos narrativos.

Dentro de los hitos de la jornada destaca la participación del escritor Diego Zúñiga, quien presentará avances de su residencia literaria, y la intervención de la Orquesta de Poetas liderada por Felipe Cussen, una propuesta que mezcla literatura con performance musical. El evento también contará con paneles de conversación como Oralidades y saberes, donde participará Isabel Mekis.

Festival Femfest en el Museo de la Memoria

La Coordinadora Femfest celebrará sus 21 años con un festival gratuito este sábado 25 de abril, de 12:00 a 19:00 horas, en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El evento contará con una variada parrilla musical que incluye géneros como pop, rock, indie y música urbana, además de teatro familiar y una feria de artes y oficios.

Street Art en el Distrito de Lujo de Parque Arauco

El Distrito de Lujo de Parque Arauco renovará su estética este fin de semana con la llegada de Arte en Distrito by Makers. Entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, más de 20 artistas nacionales, como Jo Jiménez, Tomás Id y Soy Jara, transformarán el sector en una galería urbana abierta al público.

La programación incluye varias actividades. El sábado al mediodía se realizará un taller creativo liderado por Jo Jiménez, mientras que el domingo los niños podrán participar en una clase de stencil y customización de poleras con el artista Coto Chadid. Ambas actividades requieren inscripción previa y se llevarán a cabo en el tercer piso del centro comercial.

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Noche de las Librerías en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT)

El Mercado Urbano Tobalaba se transformará este sábado en un encuentro literario nocturno. Entre las 18:30 y las 23:30 horas, el tercer piso del recinto recibirá a lectores con librerías abiertas en horario extendido, música en vivo de Mariana Montenegro y una oferta gastronómica con descuentos especiales en restaurantes como Meli Meló.

Se contará con la presencia de autores nacionales que participarán en lanzamientos y firmas de libros. En la lista aparece Alberto Fuguet presentando su obra Ushuaia, junto a otros escritores como Carla Guelfenbein, Jesús Diamantino y Florencia Eluchans. Además, habrá talleres gratuitos de serigrafía, creación de libros y espacios para escribir relatos de la mano de Santiago en 100 palabras.

Mercado Colores de Yungay

El tradicional Barrio Yungay recibirá este sábado la tercera versión del Mercado Colores de Yungay. El evento se desarrollará de 12:00 a 21:00 horas en la calle Huérfanos, específicamente en el tramo comprendido entre Herrera y Sotomayor, transformando el sector en una feria abierta a la comunidad.

La jornada contará con la participación de más de 100 emprendedores locales que ofrecerán diversos productos, sumado a una programación que incluye música en vivo y distintos espectáculos culturales. La actividad busca potenciar la vida de barrio y el comercio local en uno de los sectores más patrimoniales de Santiago.