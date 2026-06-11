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A que hora es inauguración del Mundial 2026 en Chile: artistas, cuánto dura la ceremonia y dónde ver EN VIVO en TV e internet

La Copa del Mundo arranca hoy con México vs. Sudáfrica y una ceremonia inédita en el Estadio Ciudad de México. Se presentarán nombres como Shakira, J Balvin y Maná.

Javier Méndez

A que hora es inauguración del Mundial 2026 en Chile: artistas, cuánto dura la ceremonia y dónde ver EN VIVO en TV e internet

A que hora es inauguración del Mundial 2026 en Chile: artistas, cuánto dura la ceremonia y dónde ver EN VIVO en TV e internet / Hector Vivas - FIFA

La espera se acaba. Hoy jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026, torneo que por primera vez en la historia se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La jornada inaugural tendrá como protagonista a México, que enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, ex Azteca.

Como es tradición, Antes del partido se realizará el primer gran show de apertura con una puesta en escena marcada por música, cultura local y figuras internacionales.

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A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 y dónde verla en Chile

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 está programada para comenzar cerca de las 13:30 horas de Chile, es decir, 90 minutos antes del duelo entre México y Sudáfrica. El partido, en tanto, arrancará a las 15:00 horas.

En Chile, la transmisión estará disponible por TV abierta a través de Chilevisión, que iniciará su cobertura desde las 13:00 horas. Además, se podrá ver gratis de forma online en la señal en vivo de chilevision.cl y mediante la aplicación MiCHV.

Por lo demás, también podrá seguirse en señales y plataformas de pago con derechos del torneo, como D Sports y DGO, sumado a Paramount+ y Disney+ Plan Premium.

El espectáculo en México tendrá una amplia lista de artista. Entre los nombres confirmados aparecen Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla.

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Hector Vivas - FIFA

La edición 2026 también marcará un hecho inédito: habrá tres ceremonias de apertura. La primera será hoy en México; la segunda se realizará mañana viernes 12 de junio en Canadá, con figuras como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez.

Ese mismo viernes también será el turno de Estados Unidos, con un show en Los Ángeles encabezado por Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

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