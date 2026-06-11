Alertan “desmantelamiento” de la Agencia de Sostenibilidad Energética: denuncian despidos, deudas millonarias y programas paralizados

La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), fundación privada sin fines de lucro creada por el Ministerio de Energía, que actúa como el organismo técnico encargado de ejecutar las políticas públicas para promover la eficiencia energética, enfrenta una compleja crisis financiera que ya ha provocado despidos, deudas millonarias y la paralización de iniciativas destinadas a miles de beneficiarios.

Así lo denunciaron los dirigentes del recién creado Sindicato de Trabajadores de la Agencia, quienes aseguran que la situación se originó por la demora en la transferencia de recursos comprometidos por parte del Ministerio de Energía.

“Hoy existen dos decretos donde los recursos no han sido traspasados a la Agencia y esto ha provocado bastantes desvinculaciones, más del 30% solo entre marzo y mayo”, afirmó Dominique Zaio, presidente de la organización sindical.

Según explicaron, la falta de financiamiento afecta tanto el funcionamiento interno de la institución como la ejecución de programas públicos ya comprometidos. Entre las consecuencias, detallan una deuda superior a los $2.000 millones con proveedores y consultoras que desarrollan proyectos financiados por el Estado.

Paula Rivera, secretaria del sindicato, sostuvo que el problema también se relaciona con la falta de firma del Convenio Programático 2026, instrumento que permite financiar las distintas líneas de trabajo de la Agencia.

“No hay ningún pronunciamiento formal respecto de qué está obstaculizando la firma de este convenio, y eso está generando la desvinculación de equipos completos que mantienen con vida estos programas”, señaló.

Los trabajadores advierten que la crisis podría impactar directamente iniciativas como Casa Solar, Mi Calor Mi Hogar, Mejor Escuela, Agua Rural Solar, Comuna Energética y Leña Más Seca, entre otras, que benefician a municipios, establecimientos educacionales y comunidades vulnerables.

“Estamos en pleno invierno y muchos de nuestros programas tienen que ver con calefaccionar hogares y mejorar condiciones energéticas. Sin profesionales ni recursos, no los hemos podido ejecutar”, agregaron.

Además, los dirigentes cuestionaron la falta de información oficial sobre el futuro de la institución y denunciaron una reducción progresiva de personal. De acuerdo con sus cifras, la Agencia contaba con cerca de 170 trabajadores a comienzos de año, número que actualmente se redujo a alrededor de 130, con nuevas salidas previstas para fines de junio.

Vacantes en el directorio

Los trabajadores también cuestionan la actual composición del directorio de la Agencia, organismo que, según sus estatutos y la ley que dio origen al Ministerio de Energía, fue concebido para operar con criterios técnicos e independientes.

“En este momento hay 3 vacantes en el directorio, por lo tanto, igual hay una concentración de de la representación pública del Ministerio de Energía, que también hace que todas estas decisiones, más que técnicas, que es el rol de la agencia, se vuelvan decisiones muy políticas", señaló Rivera.

Frente a este escenario, el sindicato exige detener las desvinculaciones, concretar la transferencia de fondos ya aprobados y establecer un plan de sostenibilidad financiera que permita garantizar la continuidad de una institución que consideran clave para la transición energética del país.