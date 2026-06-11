Biministro de Economía por anomalías en Censo 2024: “Fue licitado e implementado por el gobierno anterior”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se pronunció formalmente respecto al dictamen emitido este miércoles por la Contraloría General de la República, el cual expuso una serie de irregularidades administrativas en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante las etapas de reclutamiento para el Censo de Población y Vivienda 2024.

La auditoría del órgano fiscalizador detectó que la institución estadística incorporó a 16 personas con antecedentes penales vigentes por delitos de estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de estupefacientes. El informe detalló además que entre los contratados figuraban ciudadanos extranjeros que no poseían permisos laborales en el territorio nacional, incluyendo un caso con una orden vigente de expulsión administrativa del país.

En entrevista con Radio Universo, el secretario de Estado calificó los acontecimientos descubiertos como hechos graves. La autoridad gubernamental enfatizó que la totalidad de las situaciones descritas tuvieron lugar en el transcurso de la administración anterior, por lo que instruyó que el caso sea indagado hasta sus últimas consecuencias.

Validez de los datos y repercusiones en ministerios

Pese a los cuestionamientos referidos al control del personal, el líder de las carteras de Economía y Minería descartó de manera tajante que las anomalías contractuales afecten el contenido del estudio demográfico. El secretario de Estado ratificó de forma explícita que la validez de la información recolectada no se encuentra en duda, desmarcando el resultado técnico del proceso de las fallas de personal detectadas por el ente fiscalizador.

08 DE ABRIL DE 2024/VIA DEL MAR Censo 2024 FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO / Manuel Lema Olgun Ampliar

Respecto a las repercusiones del dictamen, Mas aclaró que las fases de diseño, licitación y ejecución práctica del levantamiento censal se estructuraron íntegramente durante el periodo presidencial previo. Bajo ese argumento, la autoridad sectorial remarcó que el ministro de Economía de la época posee eventuales vinculaciones con las anomalías operativas.

Finalmente, el biministro concluyó que los procesos fiscalizadores e investigativos deben seguir su curso regular para esclarecer el panorama administrativo. Mas enfatizó que, en caso de acreditarse la existencia de responsabilidades políticas derivadas de las omisiones en los filtros del INE, el exjefe de la cartera de Economía deberá asumir los efectos correspondientes.

" Todo el censo fue licitado implementado por el gobierno anterior", dijo el ministro para ADN.