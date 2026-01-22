Enel anuncia corte de luz en comunas de Santiago para este viernes 23 de enero: durará hasta 8 horas en algunas zonas

Durante esta jornada, Enel anunció un nuevo corte de luz en varias comunas de la región Metropolitana para este viernes 23 de enero.

La empresa comunicó que la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados, cuyo propósito es mejorar el servicio de la electricidad en las zonas donde se producirá el corte.

En concreto, las comunas que se verán afectadas con el corte de luz son: Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Maipú, Pudahuel, Conchalí y Huechuraba.

A continuación, las zonas y horarios en los que se producirá la interrupción:

Las Condes: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.

Enel Ampliar

Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Enel Ampliar

Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

Enel Ampliar

Ñuñoa: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Enel Ampliar

Maipú: desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas.

Enel Ampliar

Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Enel Ampliar

Conchalí: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Enel Ampliar

Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.