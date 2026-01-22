Multas de hasta $34 mil: este es el objeto clave que debes tener en el auto para evitar una sanción económica

En Chile, todos los conductores deben seguir rigurosamente lo que establece la Ley de Tránsito. De lo contrario, autoridades pueden cursar infracciones que, además de manchar la hoja de vida de los automovilistas, implican una sanción económica.

Dicha normativa señala que hay un objeto en particular que todos los vehículos deben tener en su interior y, si no se cumple con la indicación, se arriesgan infracciones de hasta $34 mil.

Se trata del extintor, el cual es obligatorio para los conductores, ya que es uno de los implementos de seguridad y emergencias indispensables que deben tener los autos, según el artículo 75 del reglamento.

La multa por no tener extintor vigente en un vehículo

La norma indica que todos los vehículos deben tener su extintor de incendios con fecha vigente. Además, tiene que estar certificado, que su indicador de carga esté en verde y debe situarse en un lugar de fácil acceso.

Quienes no tengan extintor en sus autos o tengan y esté vencido, arriesgan una multa de entre 0,2 y 0,5 UTM, es decir, un monto que va desde los $13.950 a los $34.875, según el valor de la UTM en enero del 2026, detalla Autofact.

Cabe señalar que, en caso de no pagar esta u otro tipo de infracciones, los conductores no podrán renovar el permiso de circulación al año siguiente, especificó el medio antes citado.

¿Qué otros artefactos deben tener todos los autos en Chile?

Entre los elementos indispensables que todo auto debería tener, están: