Cepeda recibe nueva oferta europea de última hora: habló con técnico campeón de Champions y esto respondió

Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El extremo de 23 años partirá al Elche de España y se espera que Blanco y Negro confirme su venta durante la reunión de directorio pactada para este jueves.

Aunque el formado en Santiago Wanderers tiene todo acordado para arribar al club español, en las últimas horas surgió un desconocido equipo que buscó arrebatarle su fichaje al cuadro ilicitano.

Según información de ADN Deportes, el Panathinaikos de Grecia irrumpió a último momento en la carrera por fichar a Cepeda. De hecho, el jugador albo tuvo una conversación vía Zoom con el reconocido técnico español Rafa Benítez, campeón de la Champions y Europa League.

La oferta que presentó el equipo griego igualaba en términos económicos a la propuesta del Elche, dejando la decisión en manos del seleccionado chileno. No obstante, Cepeda descartó la opción y terminó inclinándose por el club español.

Entre los motivos que llevaron al extremo a fichar por el Elche se encuentra su deseo de jugar en La Liga española. También influyó la cercana relación entre Christian Bragarnik, dueño del club, y Fernando Felicevich, representante del jugador.

Cabe recordar que Panathinaikos es el segundo equipo más ganador de Grecia, con 44 títulos nacionales, y fue subcampeón de la Champions League en 1971. Eso sí, arrastra una racha de 16 años sin poder conquistar la Superliga griega.