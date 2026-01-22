;

Cepeda recibe nueva oferta europea de última hora: habló con técnico campeón de Champions y esto respondió

Según información de ADN Deportes, el Panathinaikos de Grecia irrumpió a último momento en la carrera por fichar al extremo de Colo Colo.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Leo Burgueño

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El extremo de 23 años partirá al Elche de España y se espera que Blanco y Negro confirme su venta durante la reunión de directorio pactada para este jueves.

Aunque el formado en Santiago Wanderers tiene todo acordado para arribar al club español, en las últimas horas surgió un desconocido equipo que buscó arrebatarle su fichaje al cuadro ilicitano.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, el Panathinaikos de Grecia irrumpió a último momento en la carrera por fichar a Cepeda. De hecho, el jugador albo tuvo una conversación vía Zoom con el reconocido técnico español Rafa Benítez, campeón de la Champions y Europa League.

La oferta que presentó el equipo griego igualaba en términos económicos a la propuesta del Elche, dejando la decisión en manos del seleccionado chileno. No obstante, Cepeda descartó la opción y terminó inclinándose por el club español.

Entre los motivos que llevaron al extremo a fichar por el Elche se encuentra su deseo de jugar en La Liga española. También influyó la cercana relación entre Christian Bragarnik, dueño del club, y Fernando Felicevich, representante del jugador.

Cabe recordar que Panathinaikos es el segundo equipo más ganador de Grecia, con 44 títulos nacionales, y fue subcampeón de la Champions League en 1971. Eso sí, arrastra una racha de 16 años sin poder conquistar la Superliga griega.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad