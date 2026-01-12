La temporada de premios entró en su fase decisiva tras la entrega de los Globos de Oro. Aunque su reducido número de votantes los convierte en un predictor imperfecto, su impacto mediático y simbólico sigue siendo clave para pronosticar los ganadores del premio más codiciado en la industria: los Oscar.

La definición llegará en marzo, pero la batalla ya está en marcha. A diez días del anuncio de los nominados, estos son los cinco enfrentamientos más sabrosos.

Mejor película: Una batalla tras otra vs. Hamnet

Todo indica que el gran año de Paul Thomas Anderson podría culminar, por fin, con el Oscar. Una batalla tras otra ha dominado la temporada y los triunfos de Anderson como director y guionista lo refuerzan. Aun así, Hamnet se consolida como la principal alternativa tras ganar el Globo de Oro. El respaldo visible de Steven Spielberg como productor y el momento político que atraviesa Estados Unidos hacen posible que se dé la sorpresa.

Mejor actor: Timothée Chalamet vs. Wagner Moura

El camino parecía hecho para Timothée Chalamet tras su trabajo como un excéntrico aspirante a campeón de ping pong en Marty Supreme. Su triunfo en los Globos de Oro reforzó su favoritismo, pero la victoria de Wagner Moura por el thriller político brasileño El agente secreto abrió la carrera.

Mejor actriz: Jessie Buckley vs. Rose Byrne

Durante meses, Jessie Buckley fue vista como la favorita indiscutida gracias a Hamnet, donde interpreta a la esposa de Shakespeare enfrentada a la muerte de su hijo. Su triunfo en la jornada de ayer consolidó esa posición. Sin embargo, Rose Byrne emergió como una rival real tras imponerse en musical o comedia por If I Had Legs I’d Kick You. Aunque la comedia históricamente ha sido mirada en menos por la academia, genera una cuota de incertidumbre ante un cara a cara que parecía ganado.

Actor de reparto: Benicio del Toro, Jacob Elordi y el factor Stellan Skarsgård

Lejos de un candidato dominante, la categoría se sacudió con la victoria de Stellan Skarsgård en los Globos por Valor sentimental. Hasta entonces, Benicio del Toro (Una batalla tras otra) y Jacob Elordi (Frankenstein) encabezaban las apuestas. El triunfo del actor sueco, favorecido por el voto internacional, le entrega algo crucial en esta etapa: la etiqueta de “ganador”.

Actriz de reparto: Amy Madigan vs. Teyana Taylor

En cuestión de días, la favorita cambió. Amy Madigan parecía liderar la carrera por Weapons tras imponerse en tres festivales, incluido el Critics’ Choice. Pero el Globo de Oro para Teyana Taylor por Una batalla tras otra alteró por completo el escenario, confirmando que esta será una de las categorías más impredecibles del año.

La próxima edición de los Premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood y se transmitirá en vivo en nuestro país por TNT y HBO Max.