El superalimento que ignoraste toda tu vida: ayuda a bajar el azúcar, el colesterol y la grasa corporal / Kateryna Bibro

Durante años ha estado en recetas asiáticas y en los estantes del supermercado, pero casi nadie le prestó atención. Ahora, nuevas investigaciones lo posicionan como un superalimento con potentes beneficios para la salud.

Se trata de los brotes de bambú, un ingrediente que puede reducir el azúcar en la sangre, mejorar la salud intestinal y disminuir el colesterol “malo”, según una revisión científica citada por The New York Post.

El análisis, publicado en la revista Advances in Bamboo Science, revisó estudios realizados en 4.934 personas y concluyó que el consumo de brotes de bambú mostró efectos positivos en personas con diabetes, además de beneficios cardiovasculares asociados a la reducción del colesterol LDL.

Los investigadores también identificaron propiedades antiinflamatorias y signos de protección frente al daño celular vinculado al envejecimiento y distintas enfermedades. A esto se suma su alto aporte nutricional, que incluye fibra, aminoácidos, potasio, cobre y vitaminas B6 y E.

La fibra presente en los brotes de bambú juega un rol clave en la salud digestiva, ayudando a regular el tránsito intestinal, aumentar la sensación de saciedad y contribuir al control del peso, además de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y colorrectales.

El detalle clave que no puedes ignorar

Eso sí, los expertos advierten un punto fundamental: los brotes de bambú no deben consumirse crudos . En su estado natural contienen glucósidos cianogénicos, compuestos que pueden liberar cianuro y resultar tóxicos para el organismo.

Para evitar riesgos, los especialistas recomiendan hervirlos previamente, un proceso que elimina los compuestos peligrosos y permite aprovechar de forma segura todos sus beneficios, según detalla el artículo firmado por Rachel Sacks.