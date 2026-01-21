“De los peores momentos se saca lo mejor”: Dash recordó el consejo que le dio Zalo Reyes sobre la fama y los excesos

En un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, emitido la noche del pasado martes 20 de enero por las pantallas de Canal 13, Dash compartió un emotivo momento al abrir su corazón junto a sus compañeros y frente a las cámaras.

El chico reality contó algunos de los momentos más complejos que ha enfrentado en su vida desde que comenzó a tener cierto nivel de exposición gracias a sus particiones en televisión.

Maickol González, nombre real del participante, se abrió en un espacio de entrevista con Karla Constant sobre los oscuros episodios que marcaron su carrera tras saltar a la fama.

Hay que recordar que sus primeros pasos de notoriedad en pantalla comenzaron en 2011 con el estreno de Perla: Tan real como tú, docuserie que retrataba diversas realidades, incluyendo la de Dash junto a su amigo Sebastián Leiva, el ‘Cangri’.

El impacto de la dupla fue tal que derivó en un programa propio, Dash & Cangri, catapultándolos a la popularidad masiva, pero también a desafíos personales intensos.

El éxito repentino generó una vorágine que González no supo manejar inicialmente, llevando a excesos y descontrol que lo alejaron de la estabilidad.​

“En un momento me consumió la fama cuando salí de mis primeros realities. Cometí muchos errores, me mandé muchas embarradas y me descarrilé”, confesó.

Consejo de Zalo reyes

En medio de su crisis, Dash encontró orientación en una figura pública de gran relevancia a nivel país e ícono musical: Zalo Reyes, quien compartió sus experiencias similares de ascenso y caída en el estrellato.

“Zalo Reyes me dio un consejo: La fama es efímera, dura 15 minutos, fácil llegas arriba pero si no tomas buenas decisiones la caída es muy fuerte”, contó.

Esta franca y cercana interacción que tuvo con ‘El Gorrión de Conchalí’ lo ayudó a replantear su rumbo, especialmente tras la pérdidas familiares y seres queridos que actuaron como punto de inflexión.​

“Me costó mucho tiempo superar la depresión y la ansiedad de haber tenido tanto y después no tener nada, empezar de cero, y cuando se fue mi papito dije ‘Ya, hasta aquí llego, dejo los excesos’“, confesó Maickol.

Hoy, con 30 años, Dash se muestra más maduro, con el deseo de enfocarse en su música urbana y mantener una vida personal estable. “Aprendí que de los peores momentos se saca lo mejor de uno”, finalizó en su reflexión.