Canal 13 anuncia casting abierto para su nuevo reality: revisa cuándo, cómo y quienes pueden postular

El regreso de los realities de Canal 13 a Chile ya tiene su primer paso confirmado: un casting abierto que definirá parte de los participantes del próximo programa de encierro.

El nuevo espacio será producido por Cooking Media y tendrá como productor ejecutivo a Marcos Gorbán, reconocido por su experiencia en formatos de telerrealidad. La conducción estará a cargo de Sergio Lagos y Karla Constant, mientras que la dinámica del show contempla cuatro equipos liderados por famosos, integrados por participantes desconocidos que competirán por un importante premio en dinero.

Sobre el concepto del programa, Gorbán adelantó: “Estamos felices con la nueva idea que estamos trabajando. Es un formato original que intentará hacer que los participantes se enfrenten a desafíos nuevos, insospechados… pero cotidianos”.

La convocatoria para el casting se realizará el 31 de enero, en un lugar y horario que la señal anunciará próximamente. Podrán postular personas entre 18 y 50 años, quienes deberán completar la solicitud y presentarse en la fecha indicada.

Este proyecto sucederá a Mundos Opuestos 3 y marca el retorno de Canal 13 a las grabaciones en Chile para sus realities, siendo una casona en Calera de Tango, en la Región Metropolitana, el lugar elegido para este nuevo encierro.

Cabe recordar que en 2002, la señal realizó un masivo llamado para el primer reality nacional, Protagonistas de la fama, que reunió miles de postulantes en el mall Plaza Vespucio y lanzó a la fama a figuras como Álvaro Ballero, Óscar Garcés y Catalina Bono.

En años posteriores, se repitieron castings para programas como Protagonistas de la música, Amor Ciego y MasterChef, consolidando este formato como uno de los más exitosos del canal.