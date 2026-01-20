Senadora Rincón responde a críticas de Vallejo por demora en Ley de Incendios: “Este proyecto de ley no está financiado”

La senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, respondió a los cuestionamientos del Gobierno por la demora en la tramitación de la Ley de Incendios Forestales, luego de que la ministra vocera Camila Vallejo acusara que el proyecto permanece detenido en dicha instancia del Senado.

A través de un video en redes sociales, Rincón afirmó que “la Comisión de Hacienda ha estado trabajando en el proyecto de Ley de Incendios” y que este “ha sido revisado técnicamente con nuestros equipos y con el propio Ejecutivo”, aunque advirtió que persisten problemas relevantes.

“Este proyecto de ley no está financiado; no está en el listado de obligaciones comprometidas por el Ejecutivo”, señaló la senadora,

“ Van a tener que vender la tierra”

En suma, agrega que las obligaciones que impone la iniciativa a medianos y pequeños propietarios podrían derivar en que “van a tener que vender la tierra y se va a concentrar en los grandes poseedores”.

La parlamentaria también cuestionó decisiones recientes del Ejecutivo en materia de prevención, recordando que la prohibición de quemas en La Araucanía fue levantada y luego revertida. “Dos días después se dejó sin efecto el decreto”, afirmó.

Las declaraciones se producen tras los dichos de la ministra Vallejo, quien sostuvo que la ley mantiene urgencia y ha estado “lamentablemente, parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.