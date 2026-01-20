;

Senadora Rincón responde a críticas de Vallejo por demora en Ley de Incendios: “Este proyecto de ley no está financiado”

La presidenta de la Comisión de Hacienda afirmó que la iniciativa presenta vacíos técnicos, no tiene respaldo presupuestario y podría impactar a medianos y pequeños propietarios.

Martín Neut

Ximena Rincón

Ximena Rincón / Oscar Guerra

La senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, respondió a los cuestionamientos del Gobierno por la demora en la tramitación de la Ley de Incendios Forestales, luego de que la ministra vocera Camila Vallejo acusara que el proyecto permanece detenido en dicha instancia del Senado.

A través de un video en redes sociales, Rincón afirmó que “la Comisión de Hacienda ha estado trabajando en el proyecto de Ley de Incendios” y que este “ha sido revisado técnicamente con nuestros equipos y con el propio Ejecutivo”, aunque advirtió que persisten problemas relevantes.

Revisa también:

ADN

Este proyecto de ley no está financiado; no está en el listado de obligaciones comprometidas por el Ejecutivo”, señaló la senadora,

Van a tener que vender la tierra”

En suma, agrega que las obligaciones que impone la iniciativa a medianos y pequeños propietarios podrían derivar en que “van a tener que vender la tierra y se va a concentrar en los grandes poseedores”.

La parlamentaria también cuestionó decisiones recientes del Ejecutivo en materia de prevención, recordando que la prohibición de quemas en La Araucanía fue levantada y luego revertida. “Dos días después se dejó sin efecto el decreto”, afirmó.

Las declaraciones se producen tras los dichos de la ministra Vallejo, quien sostuvo que la ley mantiene urgencia y ha estado “lamentablemente, parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad