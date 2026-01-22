;

¿Ahora sí se irá? Revelan millonaria oferta por Lucas Assadi desde este club europeo

Los azules habrían evaluado de buena manera dicha opción.

A falta de una semana para que Universidad de Chile juegue su primer partido oficial de este 2026, el futuro de la estrella azul, Lucas Assadi, sigue estando en duda.

Hace algunas semanas había tomado fuerza la puja de Atlético Minero de Brasil, por los servicios del joven de 22 años y el seguimiento de sus paso. No obstante, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, declaró en conferencia de prensa que “por su proyección han llegado ofertas concretas, pero hasta ahora ninguna satisfactoria para todas las partes”.

Desde la dirigencia de “Azul Azul”, anunciaron que solamente lo dejarán partir en caso de que se cumplan dos condiciones: una oferta que se acerque a los cinco millones de dólares, y que además sea conveniente y aceptada por el volante.

Este jueves, de acuerdo a información de Emisora Bullanguera, uno de los clubes que realizó una propuesta oficial por Lucas Assadi fue el Metalist de Ucrania. El cuadro europeo habría ofrecido 4,5 millones de dólares por el 80% del pase del futbolista del “Romántico Viajero”.

Esta oferta habría sido vista con buenos ojos de parte de la directiva, ya que el monto se equiparaba al que pedían, pero el jugador la habría rechazado debido a lo poco competitivo de la liga. En el caso de marcharse, la joven promesa buscaría partir a una liga más desafiante en Europa o Sudamérica.

El problema que tendría la dirigencia sería la extensión de su contrato, el cual finaliza a finales de 2026, en el caso de no hacerlo a tiempo, el jugador podrá negociar su salida gratis del club desde junio.

