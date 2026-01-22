Adulto mayor de 82 años vivió momentos de terror: sujeto armado se parapetó en el baño de su casa para evitar ser detenido

Durante la mañana de este jueves, un amplio operativo policial se desplegó en la comuna de Estación Central luego de que un individuo armado se parapetara al interior de una vivienda particular, generando momentos de alta tensión entre vecinos del sector.

Según información entregada por Carabineros de Chile, personal policial concurrió hasta un domicilio ubicado en pasaje Quellón, tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un desconocido al interior del inmueble.

En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con el propietario de la vivienda, un adulto mayor de 82 años, quien indicó que el sujeto se encontraba encerrado en el baño de su casa, luego de entrar repetidamente.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el individuo —de nacionalidad venezolana— habría intentado cometer un robo en la vía pública, específicamente en avenida Las Rejas con Coyhaique, donde intentó sustraer la cartera de una transeúnte. El hecho fue advertido por personal de Seguridad Municipal, lo que motivó la huida del sujeto, quien ingresó al domicilio del adulto mayor para refugiarse.

Ante la gravedad de la situación, Carabineros activó un procedimiento de alto riesgo que incluyó el despliegue de al menos 20 efectivos, entre ellos personal especializado del GOPE, estableciendo un perímetro de seguridad en la intersección de las calles Aysén con Quellón.

Tras varios minutos de negociación y cerco policial, el individuo depuso su actitud y se entregó sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, fue trasladado hasta una unidad policial para continuar con el procedimiento de rigor.

El procedimiento fue informado al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer si el arma utilizada era real y determinar eventuales responsabilidades penales del detenido.