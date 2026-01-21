;

“Un verdadero oasis dentro de la ciudad”: el parque de Santiago gratuito que tiene una laguna artificial en su interior

El recinto tiene un laberinto, esculturas gigantes y diversas pasarelas naturales para recorrer.

Sebastián Escares

“Un verdadero oasis dentro de la ciudad”: el parque de Santiago gratuito que tiene una laguna artificial en su interior

El verano suele ser una de las épocas en que más panoramas se realizan al aire libre, y los espacios rodeados de naturaleza son ideales para quienes buscan una escapada de la ciudad.

Para quienes viven en Santiago y no quieren salir de la capital para disfrutar de la naturaleza, hay un parque que tiene una laguna artificial, un bosque y un novedoso laberinto en su interior.

Revisa también:

ADN

Se trata del Parque Américo Vespucio, el cual se ubica dentro del Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana.

Así es el Parque del Recuerdo Américo Vespucio

El recinto está rodeado de diversos paisajes naturales, abundante vegetación, esculturas gigantes y una gran cantidad de miradores.

Una de las principales novedades del recinto es la enorme laguna artificial que tiene en su interior, la cual se puede recorrer a través de senderos.

Además, cuenta con variadas zonas de picnic, un anfiteatro, un hotel de bichos, juegos infantiles, pasarelas y hasta un laberinto.

ADN
ADN
ADN

La usuaria de Instagram @meiirysmunoz visitó el parque y mencionó que “este lugar es un verdadero oasis dentro de la ciudad”. A continuación, el registro que compartió:

¿Cómo llegar al parque?

El parque es completamente gratis y se encuentra abierto de lunes a domingo entre las 10:00 horas y las 18:00 horas.

El recinto se ubica en Av. Américo Vespucio 555, en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta:

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad