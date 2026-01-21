“Un verdadero oasis dentro de la ciudad”: el parque de Santiago gratuito que tiene una laguna artificial en su interior

El verano suele ser una de las épocas en que más panoramas se realizan al aire libre, y los espacios rodeados de naturaleza son ideales para quienes buscan una escapada de la ciudad.

Para quienes viven en Santiago y no quieren salir de la capital para disfrutar de la naturaleza, hay un parque que tiene una laguna artificial, un bosque y un novedoso laberinto en su interior.

Se trata del Parque Américo Vespucio, el cual se ubica dentro del Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana.

Así es el Parque del Recuerdo Américo Vespucio

El recinto está rodeado de diversos paisajes naturales, abundante vegetación, esculturas gigantes y una gran cantidad de miradores.

Una de las principales novedades del recinto es la enorme laguna artificial que tiene en su interior, la cual se puede recorrer a través de senderos.

Además, cuenta con variadas zonas de picnic, un anfiteatro, un hotel de bichos, juegos infantiles, pasarelas y hasta un laberinto.

La usuaria de Instagram @meiirysmunoz visitó el parque y mencionó que “este lugar es un verdadero oasis dentro de la ciudad”. A continuación, el registro que compartió:

¿Cómo llegar al parque?

El parque es completamente gratis y se encuentra abierto de lunes a domingo entre las 10:00 horas y las 18:00 horas.

El recinto se ubica en Av. Américo Vespucio 555, en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta: